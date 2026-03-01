Esther Montero, del Remo Algeciras, oro en veteranas en el Nacional de ergómetro

Esther Montero, del Club de Remo Algeciras, se colgó la medalla de oro en la categoría veteranas en la prueba de dicha categoría, no computable para el medallero, del Campeonato de España de remo ergómetro, disputado durante el fin de semana en Cartagena (Murcia) de forma paralela al VIII Open de España de remo indoor.

De hecho, los cuatro clubes adscritos a la Federación Andaluza de Remo presentes en tierras murcianas, entre los que no se encontraron los de La Línea, consiguieron subir al podio de una competición que reunió a 37 clubes de 10 comunidades autónomas en el Polideportivo de Cabezo Beaza.

La cita nacional de remoergómetro, desarrollada de forma paralela al Open de España de remo indoor, abierto a deportistas no federados y sin medallero, concluyó con el tercer puesto absoluto para el Club Náutico Sevilla, que se colgó dos medallas de oro y solo fue superado por los gallegos Club de Remo San Felipe y Club de Remo Robaleira. Sus triunfos llegaron en las pruebas sub23 y juvenil masculinas por medio de Lucas Catalá y Juan Jesús Ortega.

Por su parte, el Club Tiempo Libre El Ejido de Almería ocupó la quinta plaza con un oro, una plata y dos bronces. Su triunfo llegó con la juvenil Sara Naboni, mientras que el también juvenil Robert Privistirescu se proclamó subcampeón, y la cadete Lorena Andreu y el sub23 Jorge García fueron terceros.

El medallero de la cita nacional también incluyó en el puesto decimosexto al Real Círculo de Labradores, subcampeón en la categoría juvenil femenina con Teresa González de Escalada, mientras que en veteranos, categoría no computable para el medallero, el Club de Remo Algeciras se colgó un oro.