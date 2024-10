El Estepona-Málaga trae este jueves (21:00) de nuevo la Copa del Rey a La Línea

La Línea se prepara para albergar este jueves (21:00) un partido de Copa del Rey después de un largo periodo de barbecho. La pena, para los linenses es que en ese duelo no estará la Real Balompédica. El choque de esta primera ronda lo dirimirán el CD Estepona (Segunda Federación) y el Málaga CF (Segunda división) del exbalono Manu Molina, que por cierto ya derrotó al Córdoba en ese mismo escenario a comienzos del pasado mes de agosto.

La imposibilidad de que el compromiso se escenifique en el Muñoz Pérez esteponero, que termina ahora de colocar su nuevo césped sintético, o en La Rosaleda desplazó el choque hasta el Ciudad de La Línea. No habrá televisión y el tardío arranque del choque, a pesar de que el viernes es festivo, hace presagiar que no habrá un desplazamiento masivo de aficionados de ningino de los dos conjuntos. Los esteponeros, que además están bastante más cerca, parecen más animados.

Para el Estepona, que se ha aupado a la zona noble de la clasificación del grupo IV, entre otras cosas por su triunfo (4-0) sobre la balona de hace dos semanas, este partido se presenta como una oportunidad para hacer caja (disuelta en parte al tener que jugarse en terreno neutral) y, quién sabe, dar la campanada.

Para el Málaga, emparejarse con un rival tan cercano fue recibido casi como una bendición después de muchos años teniendo que ir a plazas del norte. Barakaldo, Coruxo, Escobedo...

Además, al técnico, Sergio Pellicer le pone la Copa del Rey. Jamás tiró una ronda siendo entrenador del Málaga ni aun cuando la situación era delicada. No lo hizo el curso pasado, en el que llegó a tercera para medirse a la Real Sociedad. Tampoco en el pasado, ni teniendo las fichas justitas. La cuestión es que esta temporada tiene más fondo de armario y más chicos ávidos de minutos de competición.

El CD Estepona asegura que no ha ido mal la venta anticipada de entradas. Los aficionados, como su entrenador, Oriol Riera, creen que su equipo tiene posibilidades de protagonizar una hazaña mayúscula a pesar de las dos categorías que separan a ambos conjuntos malagueños en la actualidad.

El míster, que no dará a conocer la convocatoria hasta este mismo jueves, aseguró que se ve con opciones a los suyos: "Siempre. No saltaría al campo si no las viera. Estos partidos lo normal es que pase el equipo de superior categoría, son dos categorías y es mucha diferencia, técnica y táctica, pero nosotros tendremos nuestras posibilidades seguro. Intentaremos que nuestras fortalezas estén ahí y esperar nuestro momento. Estos partidos son para jugarlo, no para estar pendiente de lo que pueda pasar. Disfrutarlos, jugarlos, tener personalidad, y luego ya veremos hasta dónde se puede llegar".