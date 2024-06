Las 'algecireñas' España y Portugal superan la primera fase del Mundial de balonmano-playa

Las selecciones masculina de España (con los algecireños Domingo Luis y Gonzalo Cervera en sus filas) y Portugal (entrenada por el también algecireño Pedro Soria) finalizaron como segundas de sus respectivos grupos la primera fase del Mundial de balonmano-playa que se está disputando en China, lo que les permite seguir en la competición en la lucha por las medallas. También logró su pasaporte el equipo femenino español, pero éste carece de representantes del Campo de Gibraltar.

Los Hispanos de la Arena cuentan en su plantilla con dos algecireños, Domingo Luis y Gonzalo Cervera y también con el portero cordobés Ramón Fuentes, que como los dos anteriores defiende los intereses del BM Playa Algeciras.

El combinado masculino comenzó con una predecible derrota ante uno de los combinados más potentes del planeta, el de Brasil por 2:1 (16:18; 19:18 y 6:4) y siguió con una cómoda victoria ante China por 2-0 (22:7 y 21:12), de manera que su suerte se decidía en el tercer choque, ante Túnez, en un duelo a vida o muerte, ya que solo el ganador pasaba a la siguiente fase.

El partido estuvo a la altura de las circunstancias. Los tunecinos propusieron un partido de alta intensidad e ida y vuelta. España aceptó el reto y pudimos disfrutar de un buen espectáculo balonmanístico en el que la igualdad en el marcador estuvo presente durante todo el encuentro. Un gol doble fue la diferencia que marcó España respecto a su rival en el primer set, 1:0 (22:20).

La formidable actuación de Gonzalo Cervera, con 16 tantos en todo el partido, mantuvo a los Hispanos de la Arena por delante del marcador. Aunque, eso sí, los tunecinos no bajarían los brazos en ningún momento. Con la lección aprendida del partido contra Brasil y con el peligro del shoot out al acecho, el conjunto español realizó un segundo set serio, con pocos errores no forzados y con mayor efectividad que su rival, lo que le valió para el partido. Al final del encuentro el marcador mostraba el 2:0 (22:20) (22:20) para los españoles, que ya están en la siguiente fase.

Por su parte Portugal, con el algecireño Pedro Soria a la cabeza, siguió un camino muy similar ya que perdió 2-0 en su debut ante Croacia, vigente campeón del Mundo (2-0). Las dos victorias posteriores, ambas por 2-0, ante Argentina y Puerto Rico, le valieron la segunda plaza de su grupo.