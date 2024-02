Cuatro equipos españoles Pro Team en la Vuelta a Andalucía que acaba en La Línea

Caja Rural Seguros RGA, Kern Pharma, Burgos BH y Euskaltel Euskadi pondrán el espectáculo español para la 70 edición de la Ruta del sol Vuelta de Andalucía 2024. Las cuatro formaciones nacionales de la categoría Pro Team suman más calidad en la ronda andaluza que comienza el día 14 de febrero en Almuñécar y finalizará el 18 con una etapa que partirá de Benahavís (Málaga) y La Línea y que transitará por los municipios de Jimena y San Roque.

Son los grandes protagonistas de cada etapa, sus intentos de fuga, buscando la heroicidad que lleva implicito este deporte, confieren a las formaciones nacionales ProTeam un valor máximo en cualquier prueba del calendario y en Andalucía se les valora y quiere por sus máximos esfuerzos cada jornada. Fieles a la cita con los aficioandos andaluces comparecerán en la carrera Burgos BH, Caja Rural Seguros RGA, Kern Pharma y Euskaltel Euskadi.

El equipo vasco traerá en sus filas al andaluz Luis Ángel Maté. El lince andaluz volverá a ser uno de los protagonistas de la ronda andaluza en esta 70ª edición. El ciclista marbellí, quien anunció el pasado miércoles que está será su última temporada como profesional, podrá despedirse en su último año en la élite del ciclismo de la afición de su tierra en la Vuelta de su casa, lo que convierte su participación en un hecho de mucho valor para todo el mundo del ciclismos de Andalucía. Esta será su undécima participación y lo hará tras un exitoso bagaje, en el que destaca sobre todo ser el corredor que más veces ha logrado hacerse con la general de la Montaña a parte de su segundo puesto en 2012 en la etapa con llegada a Benalmádena.

El equipo vasco contará en sus filas con varios corredores que saben lo que es estar en la fuga buena del día en la Vuelta a Andalucía y a buen seguro querrán poner sus intentos de escapada al servicio del espectáculo. Es el caso de Martín Gotzon, quien el año pasado fue el vencedor final de la Montaña, está será la sexta ocasión en la que compita en la Ruta del Sol. También será la sexta ocasión en la que tome la salida en la prueba Unai Azurmendi, que el año pasado no pudo acabar la carrera teniendo que abandonar en la etapa con final en Iznájar (Córdoba). El joven Xabier Isasa vendrá a la Vuelta a Andalucía por tercer año consecutivo tras su cuarto puesto de etapa en 2022 en el que se quedó cerca del vencedor Rune Herregrodts (BEL) en la dura llegada en Iznájar (Córdoba), también fue cuarto en la clasificación final de la montaña. Completan la alineación del equipo naranja el valenciano Joan Bou en su cuarta participación, el veterano Mikel Iturria, vencedor de una etapa de la Vuelta a España en 2019 quien correrá también su cuarta Ruta del Sol, Ibai Azurmendi disputará por sexta vez la carrera mientras que Iker Mintegi será debutante en tierras andaluzas.

En el Burgos BH destaca la presencia de dos andaluces: el joven debutante David Delgado, de Torredonjimeno, y José Manuel Díaz Gallego. En plena madurez deportiva, el jienense quiere brillar en la carrera de su tierra en la que por uno u otro motivo no ha podido lograr hacer buenos resultados en sus cuatro apariciones anteriores entre las que destaca el puesto 16 de la general del año pasado. El ganador de una Vuelta a Turquía quiere brindar una buena imagen ante sus paisanos acompañado de luchadores como el veterano Jesús Ezquerra, que afronta su quinta Ruta del Sol, el galo Clement Alleno, que en su primera Vuelta a Andalucía fue 5º de la Montaña el año pasado, el neerlandés Jetse Bol, que correrá, de igual modo, su segunda ronda andaluza. Ander Okamika disputará por cuarto año consecutivo la carrera en la que fue tercero de la primera etapa en 2022. El prometedor uruguayo Eric Antonio Fagundez, que viene de ser segundo en el campeonato de su país contra el crono y que el año pasado fue bronce en los juegos panamerianos, completa la formación del equipo morado.

Otro equipo clásico en la ronda de febrero es el Caja Rural Seguros RGA que tendrá en el ecuatoriano Jeferson Cepeda su principal baza después de que estuviese apunto de entrar en el top ten de la general en las edición del año pasado y en 2022 en la que acabó decimoprimero. Esta será su quinta participación en tierras andaluzas. El resto serán debutantes en la Ruta del sol, el australiano Sebastian Berwick, el prometedor etiope Mulu Hailemichael y los nacionales Abel Balderstone, Fernando Barceló, Jaume Guardeño y David Gozález.

Y por último, y no menos relevante, será la participación de la formación Kern Pharma que no faltará a la cita andaluza como cada año desde su creación. Entre sus corredores destaca la presencia de Antonio Jesús Soto, quien en 2021 fue noveno en la montaña. El murciano disputará su cuarta ronda andaluza. También será la cuarta Ruta del Sol para José Félix Parra y de su compañero Jon Aguirre. El ex Movistar Iñigo Elosegui debutará en la prueba al igual que Jorgé Gutierrez, Ibón Ruizy Martí Márquez.