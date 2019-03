Carlos Ríos: "Nos vamos con la sensación de que pudimos ganar"

El entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios, Carlos Ríos, compareció ante los medios de comunicación tras el empate a cero conseguido frente el Écija. El preparador gualdiverde se marchó con la sensación de la Unión "pudo ganar", aunque no por juego sino "por ocasiones". Si bien "ellos demostraron ser un equipo correoso".

"No creo que hiciésemos un juego demasiado fluido pero tuvimos cuatro ocasiones muy claras. Sobre todo la de Ayala al filo del descanso", señaló. Tuvimos suficientes ocasiones para ganar el partido, más por oportunidades que por juego", consideró.

"Nos costó mucho trabajo porque el Écija nos apretó bien", destacó. "Tuvieron el balón aunque no nos crearon demasiadas ocasiones. Por nuestra banda derecha le generamos bastante peligro, pero en el fútbol no te premian las ocasiones si no los goles y en este caso ninguno lo conseguimos", explicó.

Preguntado sobre si la Unión se dejó dos puntos por el camino respondió: "Tengo la sensación de pudimos ganar. Sobre el papel es un partido que se podía ganar, pero al final sumas un punto más. Si vemos las ocasiones que creamos nos lamentamos, pero ya no queda otra. Tenemos que pensar en el próximo partido [ante el Gerena]", manifestó.

En cuanto a la expulsión de Ayala dijo: "No se qué pudo pasar, porque ni siquiera la vi", comentó.