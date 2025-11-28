Edna Imade: de llegar en una patera a Algeciras al debut con la selección

La historia de Edna Imade ya forma parte del relato más emocionante del deporte español. La delantera ha debutado este viernes con la selección española femenina de fútbol frente a Alemania (0-0) en la ida de la final de la Nations League, rubricando un estreno que trasciende el terreno de juego y que simboliza una vida entera de lucha y superación a partir de su llegada en patera a las costas de Algeciras y su acogida por unas monjas.

Imade llegó a España siendo apenas un bebé, tras una peligrosa travesía en patera por el Estrecho que terminó en las costas algecireñas. Su madre, que había huido de Nigeria embarazada de gemelos, cruzó el Sáhara, dio a luz en Marruecos y, con solo tres meses de vida, embarcó a Edna rumbo a un futuro incierto. La llegada fue dramática, pero la familia sobrevivió y comenzó una nueva vida en el país.

Instaladas en Carmona (Sevilla), la infancia de Edna fue sencilla, marcada por los estudios y una pasión innegociable: el fútbol. Aunque su madre intentó orientarla hacia el flamenco, Edna tenía claro que quería jugar, y un profesor del colegio fue quien insistió en que se incorporara a un equipo. Aquella decisión fue el primer paso de una trayectoria que la llevaría a convertirse en una de las delanteras más prometedoras del fútbol español.

Tras pasar por el Málaga, el Cacereño y especialmente el Granada, donde su calidad explotó, Imade firmó este año por el Bayern de Múnich y fue cedida a la Real Sociedad. Su impacto en la liga ha sido inmediato: goles, potencia, entrega y una madurez impropia de sus 25 años.

Ese rendimiento la llevó a la selección, un sueño que ya es realidad. "El camino ha sido muy difícil, ha sido largo, pero yo tengo una frase que le digo siempre a la gente de mi entorno, que cuando algo te ha costado mucho conseguirlo luego lo disfrutas más. El sufrimiento que ha pasado mi madre, todo lo que ha hecho para que ahora estemos bien... se lo debo todo", explica el declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Ella iba a dar a luz a dos niños pequeños, mi hermano y yo, y decidió darnos una vida mejor y cruzar el Sáhara y venir a España. En el transcurso del viaje da a luz, necesitaba cuidados y estuvimos allí como tres o cuatro meses. Ahí mi madre ya decidió emprender el viaje a España en la patera. Llegamos a Algeciras, allí nos acogió un convento de monjas y empezó nuestra historia en España", explica.

Frente a Alemania, Imade vivió su primera noche como internacional absoluta. Su estreno fue valiente, intenso y emocionante, con minutos de calidad y una participación que confirmó que España ha ganado una futbolista llamada a marcar una época.

Más allá de lo deportivo, su debut fue también un homenaje a una historia que comenzó en una patera y que, con esfuerzo, sacrificio y talento, la ha llevado a defender el escudo de un país que ahora siente como suyo.

El viaje de Edna Imade es un recordatorio de que los orígenes no determinan el destino. De aquella embarcación rumbo a Algeciras a un estadio lleno coreando su nombre, su recorrido encarna la fortaleza de quienes no se rinden y la belleza de las segundas oportunidades. España abre los brazos a una nueva estrella. Y Edna, al fin, brilla donde siempre soñó.