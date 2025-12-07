Los linenses Curro Ramírez y Andrea Lozano (Dressage), oro y bronce en el Campeonato de Andalucía de doma clásica

Dos linenses del Dressage Sotogrande de San Roque, Curro Ramírez (oro) y Andrea Lozano (bronce), se subieron este domingo al podio en el XXXIV Campeonato de Andalucía de doma clásica celebrado en las instalaciones de Shot Sevilla Horse Tour, bajo la organización de la Federación Andaluza. La cita más importante de la doma clásica en la comunidad ha reunido a más de 120 caballos de todas las categorías, con un nivel deportivo altísimo entre los jinetes.

Dressage Sotogrande acudió con cuatro representantes: la sueca afincada en Gibraltar Karin Orsing (Clásica), la rondeña Laura Gutiérrez (17 años, del Club Reservatauro, integrada en esta ocasión en la comitiva de Dressage Sotogrande) y los linenses Andrea Lozano (16) y Curro Ramírez (15), que se han confirmado como dos de los nombres propios de la doma clásica de La Línea.

En la categoría Clásica, Karin Orsing, montando a su temperamental PRE Condesa, ejecutó ambos días reprises correctas logrando la quinta posición de Andalucía. Además, presentó a su nuevo y espectacular potro alemán, que debutaba en competición y se clasificó en octava plaza en la categoría 4 años.

En Juveniles 1*, una de las pruebas más concurridas del campeonato, la amazona rondeña Laura Gutiérrez, a las riendas de Sangotard, fue de menos a más. Luchando serias dificultades en el contacto con su caballo, quedó sexta de Andalucía. En la misma categoría, la amazona internacional linense Andrea Lozano, a lomos de Roland, cuajó un campeonato de mucho peso. En la primera calificativa se colgó el bronce; en la Kür (final) se hizo con la plata, asegurando la medalla de bronce de Andalucía.

En Juveniles 1* el nivel de los jinetes andaluces es actualmente muy alto y los podios se decidieron por apenas unas décimas entre los medallistas.

Lozano se mantuvo todo el fin de semana en la lucha por lo más alto, confirmando su condición de una de las grandes promesas de la doma clásica andaluza, como demuestra su medalla de bronce.

En Juveniles 0*, el linense Curro Ramírez fue rotundo y completó un campeonato sobresaliente con Coni y Didi. En la primera calificativa logró el oro con Didi y la plata con Coni, ocupando las dos primeras posiciones. En la final, el reglamento le obligaba a elegir solo un caballo y Ramírez se decantó por Didi, con quien volvió a repetir oro, proclamándose campeón de Andalucía de la categoría.

En este campeonato se realiza la proclamación oficial de los medallistas andaluces, quedando así inscritos en el palmarés autonómico el oro de Curro Ramírez y el bronce de Andrea Lozano.