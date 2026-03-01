Discreto papel de Lee do Kwan y Seúl Hércules en el Nacional cadete y junior de taekwondo

Los dos clubes de Algeciras, Hércules Seúl Gym y Lee do Kwan, que, integrados en la selección andaluza, tomaron parte durante el fin de semana en los Campeonatos de España de taekwondo de categoría cadete y júnior, celebrados en el pabellón Polideportivo El Sequet de San Vicente del Raspeig (Alicante), completaron su experiencia con un discreto reflejo en cuanto a resultados.

Más de un millar de personas se reunieron en los días del torneo en San Vicente del Raspeig. La principal novedad en esta competición fue que los jueces emplearon la nueva reglamentación, que estará en vigor en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. Además, las clasificaciones serán tenidas en cuenta para el Campeonato de Europa que se realizará en la ciudad alemana de Núremberg y también serán puntuables para el Campeonato del Mundo.

En lo que se refiere a la participación de deportistas algecireños, en la categoría cadete, Raúl García (-61 kg) representó al Lee do Kwan. No logró superar la primera ronda.

Calos Barea, del Hércules Seúl Gym, con su entrenador en Alicante

Idéntica suerte corrió Carlos Barea (+65), del Hércules Seúl Gym, que fue apeado en cuartos de final.

En la categoría júnior otra algecireña, Rocío Perea (-55), representó al Lee do Kwan. A pesar de lo igualado de sus combates, no pasó de primera ronda.

Con independencia del balance clasificatorio, los tres vivieron una experiencia enriquecedora, muy valiosa de cara a futuras comparecencias.