El Colegio de Árbitros destituye a Juan Moreno como delegado en el Campo de Gibraltar después de un cuarto de siglo

Después de más de medio siglo vinculado al Colegio de Árbitros de Fútbol al sanroqueño Juan Moreno Barrera le han invitado a marcharse diríase que casi por la puerta de atrás. Al menos así lo siente él, que ha decidido presentar la dimisión de todas sus funciones. Juan Moreno, que llegó a arbitrar en Tercera división, llevaba más de 25 años al frente de la ahora unificada delegación del Campo de Gibraltar (Algeciras y La Línea), un cargo del que ha sido desalojado con el pretexto de ofrecerle la posibilidad de convertirse en captador de jóvenes valores en toda la provincia de Cádiz. Cualquiera diría que una patada hacia arriba. Dolido por el fondo y por las formas, entiende que ha sido poco menos que maltratado por un colectivo al que ha dedicado su vida.

Juan Moreno tuvo conocimiento de la decisión del Colegio cuando el delegado provincial, Sergio González, se lo hizo saber al término de un partido en la Ciudad Deportiva del Cádiz CF. “Allí, delante de gente, un día que había ido a ver un partido con mi familia me explica que me va a cambiar de cargo, sin conocer siquiera mi opinión al respecto, imponiendo la suya de manera unilateral”, detalla.

“Entiendo que después de tanto tiempo como delegado al menos merecía otras formas”, se queja. "Luego tuvimos una conversación telefónica que solo sirvió para que me repitiese los mismos argumentos, porque la decisión ya estaba tomada"

El trencilla sanroqueño sucedió (entonces en el colegio de La Línea) al añorado Alfredo Benítez, a quien siguieron, con un periodo mucho más breve Santiago Acuña (ahora responsable de la Federación) y Enrique García. Un cuarto de siglo en el que alardea de que “nunca se suspendió un partido por falta de árbitros”, aunque para eso tuviese incluso que desplazar a alguno él mismo, renunciando con ello a estar con su familia.

“Lo curioso del caso es que esta destitución encubierta se produce después de un año en el que hemos tenido nada menos que nueve ascensos, uno de ellos, a Primera Federación [el del linense José Antonio Palomares]”, se queja.

“La explicación que me dan es que quieren a alguien más joven al frente de la delegación, aunque reconocen que yo no he dejado nunca de cumplir con mis funciones y últimamente menos, porque además estoy jubilado", sostiene.

"Tengo 67 años y estoy muy orgulloso de ello, porque además nunca me han impedido faltar a mis compromisos, lo que igual no pueden decir con tanta rotundidad algunos con menos años”, se reivindica.

El traspaso de poderes ha servido para que José Óscar Coto Reyes, natural de Málaga y que tras pasar por San Fernando está afincado en Algeciras, le suceda en esa responsabilidad.

Juan Moreno, que en su día tuvo que dar un paso al frente para hacerse frente de las dos delegaciones del Campo de Gibraltar cuando el Colegio quedó desasistido en Algeciras, también expresa su malestar con el responsable autonómico del colectivo arbitral, José Manuel Matías Caballero. “Tiene conocimiento de esta situación y no se ha dignado ni a llamarme por teléfono para conocer mis puntos de vista, las causas de mi dimisión, que creo que es lo menos que me merezco después de tantos años”, dice, apesadumbrado.