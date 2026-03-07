El CB Algeciras se pega un festín en Andújar (68-113) y sella su clasificación para la fase de ascenso

Nueva victoria aplastante del Club Baloncesto Algeciras. El equipo de Miki Ortega logró imponerse este sábado en Andújar (68-113) en la 21ª jornada liguera del grupo D-A de la Tercera FEB y selló su clasificación para la fase de ascenso. Los algecireños mantienen el pulso en la parte alta de la clasificación, ahora liderada por el Jaén Paraíso Interior FS, que ya jugó y ganó su partido pendiente. Los de Miki aún tienen pendiente el aplazado de la visita al Colegio El Pinar de la 17ª fecha, que se jugará el 8 de abril (19:30).

El CB Algeciras encarriló el triunfo en la cancha del colista con una apabullante primera parte. Los de Miki Ortega sacaron el rodillo en el primer cuarto (19-35) y no bajaron el pistón en el siguiente para alcanzar el intermedio con una renta muy amplia (33-64).

Los algecireños administraron esfuerzos y minutos en una segunda mitad en la que controlaron el marcador sin problemas. El CBA se apoderó también de un tercer cuarto más competido y lo mismo hizo con un último periodo en el que no cesaron de caer puntos para rebasar claramente la centena anotadora en el luminoso del pabellón de Andújar.

Reid (27 puntos y 30 de valoración) lideró la exhibición del CB Algeciras en una actuación coral con jugadores destacados como Egea (17 puntos y 20 de valoración), Berni García (14 puntos), Ilincic (12 puntos) y Edokpayi (11 puntos).

Ficha del CB Algeciras / Alessio

El CB Algeciras se sitúa con un saldo de 18 victorias y solo dos derrotas, y un partido menos. El equipo de Miki Ortega volverá a casa la próxima jornada para recibir al Tíjola el domingo 15 de marzo a las 12:30.