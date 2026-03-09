Cinco medallas para el Lee do Kwan y tres para el Hércules Seúl en el Tú Haces Igualdad

El Club Lee Do Kwan, que tiene sedes en diferentes puntos del Campo de Gibraltar, logró cinco medallas y el tercer puesto por equipos, mientras el Hércules Seúl Gym se colgó tres preseas en el campeonato de Andalucía "Tú Haces Igualdad" de taekwondo, celebrado este domingo en Mairena del Alcor (Sevilla). Esta competición está reservada para participantes femeninas y se disputó con motivo del Día de la Mujer.

El Club Lee Do Kwan acudió al evento con un equipo formado por ocho competidoras, que participaron en las categorías cadete y júnior y que sumaron cinco medallas: dos oros, dos platas y un bronce, además de un tercer puesto por equipos en la Liga Iberdrola (categoría júnior-sénior).

Por esta entidad todas las representantes que subieron al podio fueron algecireñas. Lo hicieron al primer cajón dos júniors Lucía Olmedo (-68) y Rocío Perea (-55). Se colgaron la plata la cadete Nourhan Nour (+55) y la júnior Sarah Khnobelreiter (-55), mientras que el bronce fue para la cadete Valeria Palou (-57).

Completaron la expedición las cadetes Andrea Sánchez (-41), Noa Romero (-47) y Enma Romero (-47).

Hércules Seúl Gym

Por el Hércules Seúl Gym, que presentaba un equipo extremadamente joven, la cadete Alejandra Castro (-55) logró la medalla de plata, mientras que Alma Fernández (-33) fue bronce, el mismo metal que se colgó la precadete Jimena Martín (-36).

La expedición del Hércules Seúl Gym de Algeciras

Participaron además las cadetes Haridian Peralta y Silvia De Los Santos, Adriana Ceballos, Mercedes Rodríguez, Mª Cristina Martín, Carlota Campoy y Marta Morales, así como las precadetes Aitana Montoya, Lucía Rodríguez y Marta Rodríguez.