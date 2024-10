Cinco campeones más se suman al Andalucía Masters del Real Club de Golf Sotogrande

San Roque/Ángel Hidalgo, Adrián Otaegui, Rasmus Højgaard, Matteo Manassero y Niklas Nørgaard, todos ellos ganadores en el DP World Tour de golf, visitarán el Real Club de Golf Sotogrande para jugar el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters que se celebrará en San Roque entre el 17 y el 20 de octubre. Los cinco se sumarán a Jon Rahm, campeón de dos grandes, a Victor Perez, Thorbjørn Olesen y Rafa Cabrera Bello, ganadores de torneos de la Rolex Series, y a Matt Wallace, con un título en el PGA Tour, en la penúltima prueba del Back 9 del DP World Tour, fase decisiva para obtener plaza en los Play-Offs del circuito. Las entradas para el torneo se pueden adquirir aquí.

Ángel Hidalgo encandiló a su país al imponerse en el desempate a Rahn, tres veces campeón del título, para adjudicarse el acciona Open de España presented by Madrid de 2024. El español vuelve al Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, un torneo del que guarda recuerdos imborrables ya que su cuarto puesto en 2022 en el Real Club Valderrama le permitió asegurar la tarjeta para la temporada siguiente. En su momento, este resultado fue un punto de inflexión en una carrera ahora impulsada por su triunfo en el acciona Open de España.

Adrián Otaegui se adjudicó su quinta victoria en el DP World Tour en el Volvo China Open a principios de año al remontar cinco golpes e imponerse por uno de distancia gracias a un brillante 65 en su última vuelta. Era su primer triunfo desde el Estrella Damm N.A. Andalucia Masters de 2022 en el Real Club Valderrama. El golfista de 31 años volverá a luchar por el título en Sotogrande, donde ya ganó la medalla de bronce en la competición por equipos del Campeonato Europeo de Naciones – Copa Sotogrande.

Rasmus Højgaard se hizo con su quinto título del DP World Tour en el Amgen Irish Open celebrado el mes pasado en Royal County Down. El danés firmó un espectacular 65 final con cuatro birdies en los cinco últimos hoyos para finalizar con un golpe menos que Rory McIlroy, número tres del mundo. El jugador de 23 años finalizó quinto en el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters de 2022 y vuelve a España en la cuarta plaza del Race to Dubai Rankings in Partnership with Rolex, una posición privilegiada para unirse a su gemelo Nicolai en el PGA Tour en 2025.

Matteo Manassero dio la vuelta su carrera y puso fin a casi once años de espera al lograr su quinto título del DP World Tour, una victoria muy emotiva, en el Jonsson Workwear Open en marzo. Cuando alzó el trofeo en el BMW PGA Championship de 2013, parecía imposible pensar que estaría otros 3942 días sin ganar en el circuito. Después de que una victoria en 2020 en el Alps Tour sirviera para reforzar su confianza, la temporada pasada ganó en dos ocasiones en el European Challenge Tour para recuperar la tarjeta del DP World Tour después de cinco años de ausencia. Después, la victoria en Sudáfrica ha vuelto a servir de trampolín al italiano. Manassero mantiene una relación muy estrecha con España y se convirtió en el ganador más joven del DP World Tour a los 17 años y 188 días en el Castelló Masters Costa Azahar de 2010, un récord que aún obra en su poder.

Niklas Nørgaard se estrenó recientemente en el DP World Tour al ganar el Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo después de un final tenso en The Belfry. El jugador de 32 años se hizo con la quincuagésima victoria de un danés en el DP World Tour. Después de pasarse a profesional a finales de 2015, ganó la orden de mérito de la Nordic Golf League en 2019 para ascender al Challenge Tour, donde logró la tarjeta del DP World Tour en 2021. Nørgaard está viviendo una temporada de ensueño y actualmente ocupa la octava plaza en el Race to Dubai Rankings in Partnership with Rolex y la cuarta en la clasificación del equipo europeo para la Ryder Cup.

Las entradas para el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters ya están disponibles, con descuentos para federados y acceso gratuito para los menores de 13 años, y se pueden adquirir aquí.