El CB Algeciras se refuerza con el pívot Dejan Ilincic

El Club Baloncesto Algeciras, segundo clasificado del grupo DA de la Tercera FEB (cuarta categoría de escalafón nacional masculino) ha anunciado este martes el fichaje del pívot serbio Dejan Ilincic, que se vincula a la entidad hasta final de la presente temporada.

Dejan Ilincic, de 27 años y 207 centímetros, llega procedente del UPB Gandía (Segunda FEB) con el que ha promediado 7,1 puntos y 3,3 rebotes en los dieciséis partidos que ha disputado.

El pívot logró el ascenso a Segunda FEB el pasado curso en las filas del Logrobasket logroñés, con unos números de 15 puntos y 11 rebotes en liga regular y 20,7 puntos y 11,7 rebotes en los tres partidos del play-off, cifras que le convirtieron en uno de los mejores 5 de toda la competición.

La llegada a España de quien ya es jugador del CB Algeciras se produjo en la temporada 2021/2022 para militar en la Gymnástica Portuense, en cuya permanencia fue decisivo. Los medios hablaban entonces de su "temporada perfecta". Posteriormente pasó por clubes como CB Mollet, CB Salou, Alginet o Juventud Alcalá.

Con anterioridad combinó su etapa formativa en KK Dynamic en su país antes de tener un breve paso colegial en los Estados Unidos que le llevó a jugar en Polk State Junior College del estado de Florida antes de volver a Europa.