El CB Algeciras bate al Murgi y suma su novena victoria del curso (94-69)

Otra victoria para el zurrón del Club Baloncesto Algeciras. El equipo de Miki Ortega ha superado este domingo al CB Murgi (94-69) en la 10ª jornada del grupo DA de la Tercera FEB, en partido disputado en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras.

Tras el triunfo clave en Tíjola, los algecireños se han anotado la novena alegría en diez encuentros, una racha que mantiene al CB Algeciras segundo del grupo, al acecho del invicto Jaén Paraíso Interior FS.

El conjunto de Miki Ortega salió a por todas desde el principio y no encontró respuesta en el conjunto almeriense al que con un parcial de 22-9 de salida dejó prácticamente en la cuneta. De hecho esa renta de trece puntos (26-13) fue suficiente para liderar al término del primer cuarto. Los del Poniente parecían resistir dentro de lo que cabe sobre el parqué del Juan Carlos Mateo gracias al trabajo de Oulai (29 puntos y 13 rebotes), pero la diferencia se mantenía favorable a los locales al intermedio (48-36).

El arreón de los algecireños llegó tras el paso por vestuarios donde el equipo se desató en ataque y logrando que hasta cinco jugadores pasasen la decena de puntos (75-56 al término del tercer cuarto) lo que convertía el partido en prácticamente un paseo para los diez minutos finales en los que toda la rotación dispuso de minutos incluyendo los juniors Rafa Calderón y Nacho Rodríguez para abrochar un 94-69 final que vuelve a consolidar el gran arranque de competición del CBA.

Mendes (con 16 puntos y 27 de valoración) encabezó a los de Algeciras. Novena victoria en diez partidos para el equipo que el próximo jueves jugará su siguiente partido en tierras malagueñas en la pista de Novaschool (19.30 horas).