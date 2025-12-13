Caos, cargas policiales y denuncias de estafa tras una visita de 22 minutos de Leo Messi a un estadio de Calcuta

Las fuerzas de seguridad de la India realizaron cargas policiales este sábado contra grupos de aficionados en Calcuta tras estallar disturbios generalizados por la brevedad de la visita del futbolista Lionel Messi, cuya aparición en el estadio duró apenas 22 minutos y fue calificada de "estafa" por los asistentes.

La policía recurrió al uso de bastones (lathicharge) en las inmediaciones del hotel Hyatt, donde se alojaba la estrella argentina, para dispersar a cientos de seguidores enfurecidos que se congregaron tras el evento para protestar contra los organizadores del GOAT Tour. El estallido de violencia en las calles fue la culminación de una jornada caótica que comenzó en el interior del Salt Lake Stadium, donde miles de personas que habían pagado entradas de hasta 10.000 rupias (más de 100 dólares) vieron frustradas sus expectativas cuando el jugador fue evacuado precipitadamente.

El astro permaneció en el recinto un total de 22 minutos y, durante su breve estancia en el campo, fue rodeado inmediatamente por un denso cordón de políticos locales, funcionarios y agentes de policía que buscaban tomarse fotografías con él. Este bloqueo visual impidió que la multitud en las gradas pudiera ver al jugador. La frustración derivó en el lanzamiento de sillas, botellas de plástico y destrozos del mobiliario del estadio, lo que obligó al equipo de seguridad personal de Messi a activar el protocolo de extracción y cancelar cualquier interacción con el público.

Los aficionados denunciaron la situación como un fraude. Un seguidor declaró a los medios locales que el evento fue una estafa porque gastaron mucho dinero y ni siquiera pudieron verlo. Otro asistente explicó a los medios que la culpa fue de la gestión, ya que la policía y los militares estaban ocupados haciéndose fotos en lugar de controlar la situación, dejando a los fans sin espectáculo. Tras los incidentes en el estadio y las cargas policiales en el hotel, la comitiva del jugador se dirigió al aeropuerto para volar hacia la ciudad de Hyderabad, la siguiente etapa de su gira por la India, dejando atrás "la ciudad de la alegría" marcada por la polémica.

El organizador, detenido

La policía detuvo al organizador principal de la visita y confirmó que se ha exigido un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a los miles de aficionados afectados por el caos del evento.

Las autoridades policiales informaron que el promotor fue arrestado tras registrarse una denuncia formal debido a los disturbios desatados en el Salt Lake Stadium, donde la multitud lanzó objetos al campo frustrada por la fugaz aparición del astro. El director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, explicó en una conferencia de prensa que el estallido se debió a una falsa expectativa sobre la participación del jugador."Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera", detalló Kumar sobre la discrepancia que detonó la violencia."El organizador está dando por escrito a los afectados que las entradas vendidas deben ser reembolsadas. Ahora la situación está bajo control y ya hemos detenido al organizador", aseguró.

La intervención policial se produce horas después de que la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, pidiera perdón públicamente y ordenara la creación de un comité para investigar la mala gestión. El Gobierno central ha calificado el evento de "saqueo", acusando a los organizadores de cobrar precios elevados por un espectáculo de apenas 22 minutos que terminó con la evacuación de emergencia del futbolista

Acusaciones de "corrupción política"

"Profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el Salt Lake Stadium", dijo en un comunicado la jefa de Gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee. Banerjee además anunció la creación de un comité encabezado por el juez retirado Ashim Kumar Ray, con el mandato de depurar responsabilidades sobre los fallos de seguridad que pusieron en riesgo a la estrella del Inter Miami y provocaron cargas policiales en la ciudad.

El viceministro de Educación indio, Sukanta Majumder, acusó al partido gobernante en la región de haber "secuestrado" el evento y provocado el desastre por un esquema de corrupción en la venta de entradas.