Bolivia CF: el equipo de La Línea con once jugadoras de la selección de Gibraltar

El Bolivia Club de Fútbol de La Línea es el cuarto clasificado del grupo gaditano de la Segunda Andaluza femenina de fútbol, en el que compiten diez clubes. Después de once jornadas -o lo que es lo mismo, a falta de siete- le separan siete puntos del líder, el Ciudad de Cádiz, que solo ha perdido un partido. Su objetivo después de cuatro victorias consecutivas (la última 0-6 en Los Barrios) no es otro que disputar el play-off de ascenso, algo a lo que le da derecho su actual posición.

Nada de eso supondría una noticia relevante de no ser porque entre las 27 jugadoras (siete de ellas juveniles) que forman la plantilla hay nada menos que once de Gibraltar. Estas últimas, todas internacionales con el combinado de la Roca. La falta de nivel en la competición doméstica y la posibilidad de disfrutar de nuevas experiencias ha llevado a un buen número de futbolistas desde hace tres años a cruzar la Verja cuatro veces en semana para entrenarse en La Línea -a veces a horas muy intempestivas- y otra para participar en los encuentros, en diferentes puntos de la provincia.

La ausencia absoluta de atractivo de la Premier League femenina de Gibraltar queda patente con un solo dato: llegó a contar con once participantes y esta temporada ha quedado reducida a cinco, tres de ellos, dependientes de clubes en los que la sección masculina es prioritaria.

Esa situación abrió las puertas del fútbol de la colonia británica al Bolivia, que toma su nombre de una zona de la ciudad y que en su día nació del Deportivo Calderón. La artífice del primer acercamiento fue Amalia Duarte -jugadora y asistente del entrenador, Dani Amaya- quien en su día fue pieza fundamental en el Andalucía que dirigía Sebastián Naranjo y que fue pionero en la práctica femenina del fútbol en La Línea.

De la mano de Amalia Duarte llegaron al Bolivia Andrea López -ex del Cádiz, que desembarcaba desde la liga del Peñón- y Paula Costa, jugadora gibraltareña. Del resto se encargó el boca a boca, hasta que once futbolistas apostaron esta temporada por jugar juntas en un mismo equipo. Y no sería nada extraño que esta cifra se viese aún incrementada.

Jugadoras del Bolivia, durante un entreamiento en la Ciudad Deportiva de La Línea / ANDRÉS CARRASCO

Como es norma en los equipos amateurs, en el plantel hay profesionales de todo tipo. Desde psicólogas especializadas en la práctica deportiva hasta enfermeras, administrativas, profesoras de Secundaria, cocineras, trabajadoras del metal, estudiantes universitarias… “Hay que hacer encajes de bolillos para poder llevarlo todo para adelante, pero como los chicos que trabajan y juegan, ni más ni menos”, defienden las peloteras, bastante esquivas a entrar en el manido debate de la comparación entre el fútbol que practican los hombres y las mujeres. “A estos niveles, las vivencias son muy parecidas, a todos nos cuesta dinero”, sostienen.

Dos de las integrantes del plantel son madres y aún deben realizar un esfuerzo mayor para la conciliación familiar. Ambas, curiosamente, porteras. La cordobesa Cristina Carrasco -que llegó a defender los colores de la selección española absoluta- quien tiene una hija de diez años y la gibraltareña Chelsea Grech -que ha hecho lo propio, solo que con el combinado de Gibraltar- cuyo hijo aún no ha cumplido su primer año de vida.

Esta presencia masiva de jugadoras del otro lado de la Verja -también la hay más residual en algún otro equipo del Campo de Gibraltar e incluso de Estepona (Málaga)- ha propiciado que exista una relación estrecha entre el entrendor, Dani Amaya, y los responsables de la sección femenina de la Federación de Gibraltar (GFA por sus iniciales en inglés). “Siempre han sido especialmente cordiales, nos facilitan toda la documentación que le requerimos. Yo entiendo que valoran nuestro trabajo. Jamás hemos recibido el reproche de los clubes a los que las futbolistas pedían la baja para venirse con nosotros, ellos entienden que persigan otros retos”, sostiene el preparador.

Amalia Duarte y Dani Amaya, los entrenadores del Bolivia / Andrés Carrasco

“Los entrenadores nos sentimos unos privilegiados. Me pregunto cuántos cuerpos técnicos pueden trabajar a diario con una docena de jugadoras internacionales. Para nada se puede hablar de una selección encubierta, todo lo contrario, nosotros solemos asistir a ver los partidos de nuestras jugadoras con la selección de Gibraltar y los técnicos de la Federación y nosotros trabajamos de manera conjunta para que puedan mejorar lo máximo posible”, sostiene Dani Amaya.

“En contra de lo que se pueda pensar desde fuera para nada hay bandos en el vestuario. El fútbol es universal y en el vestuario del Bolivia lo que hay es un objetivo común que hace desaparecer las fronteras”, apunta.

“En mi opinión , esta plantilla es el ejemplo de la relación que existe entre dos ciudades hermanas”, abandera el preparador. “Igual que hay miles de personas que vamos a Gibraltar por temas laborales, familiares o de ocio y ellos hacen lo propio hacia aquí sucede con el fútbol. Es un ejemplo de sana vecindad que además debería quedar para futuras generaciones”.

La plantilla

Porteras

Cristina Carrasco (exinternacional absoluta selección española)

Chelsea Grech (internacional absoluta con Gibraltar)

Sandra Bernal (juvenil)

Defensas

Alexandra Ambrosío. ( internacional absoluta Con Gibraltar)

Sonia Cortés (juvenil)

Keshia Doody (internacional absoluta con Gibraltar)

Paula López

Omaima El Montarser

Isabel Moreno

Amalia Duarte (asistente técnico y jugadora )

Belén Sánchez (juvenil).

Paula Costa (internacional absoluta con Gibraltar)

Delia Guijarro

Talia Gilbert (internacional absoluta con Gibraltar)

Centrocampistas

Arianne Parodi (internacional absoluta con Gibraltar)

Lucia Gálvez

María Postigo

Vanesa Morente.

Judit Arana

Alba Aguilera ( juvenil)

Dhalia Salah (internacional absoluta con Gibraltar)

Kayleigh Ferro (internacional absoluta con Gibraltar)

Delanteras