Bam Adebayo anota 83 puntos y supera la legendaria marca de Kobe Bryant

Bam Adebayo ha entrado en la historia de la NBA tras anotar 83 puntos en la victoria de Miami Heat por 150-129 ante Washington Wizards en la madrugada de este miércoles. El pívot estadounidense superó los 81 puntos que Kobe Bryant logró en 2006 contra Toronto Raptors, quedando únicamente por debajo del récord absoluto de 100 puntos de Wilt Chamberlain, establecido en 1962 con Philadelphia contra New York Knicks.

El jugador de 28 años, que disputa su novena temporada con la franquicia de Florida, completó una actuación excepcional con 20 de 43 en tiros de campo, 7 de 22 en triples y 36 de 43 desde la línea de tiros libres. Adebayo permaneció en la cancha durante 41 minutos y 49 segundos, siendo retirado por el entrenador Erik Spoelstra cuando restaban 1 minuto y 8 segundos para la conclusión del encuentro, momento en el que el Kaseya Center de Miami estalló en ovaciones.

La actuación del pívot no solo representa un hito personal, sino que también constituye el récord anotador en la historia de Miami Heat y la mejor marca individual de la presente temporada en toda la liga. Hasta este partido, el serbio Nikola Jokic ostentaba el registro más alto del curso con 56 puntos anotados el pasado día de Navidad.

Una primera mitad arrolladora con 43 puntos

El rendimiento de Adebayo fue sobresaliente desde el primer cuarto, donde el pívot demostró una efectividad asombrosa al anotar diez de sus 16 tiros de campo y conectar cinco triples en apenas doce minutos de juego. Esta explosión inicial sentó las bases de lo que sería una noche histórica en la liga estadounidense.

Durante el segundo período, Adebayo experimentó cierta dificultad desde la línea de tres puntos, fallando sus tres intentos. Sin embargo, esto no le impidió añadir 12 puntos adicionales a su cuenta, llegando al descanso con 43 puntos en su casillero personal.

Según declaró el propio jugador tras el encuentro: "Gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros y a estos aficionados. Son como mi segunda familia, no podría hacerlo sin ellos, gracias al 'coach' para dibujar jugadas para mí". Adebayo reconoció que comenzó a ver posible esta hazaña precisamente cuando alcanzó esos 43 puntos en la primera mitad, y no dudó en calificar este partido como el mejor de toda su trayectoria profesional.

Tras el descanso, el pívot añadió 19 puntos más en el tercer período, elevando su cuenta hasta los 62 tantos. Miami ampliaba su ventaja hasta el 113-97, y el ambiente en el pabellón comenzaba a tornarse eléctrico ante la posibilidad de presenciar un momento único en la historia del baloncesto profesional.

Erik Spoelstra, consciente de la oportunidad histórica, decidió mantener a su jugador franquicia en la pista a pesar de que el resultado ya estaba decidido. El resto del equipo comenzó a jugar exclusivamente para facilitar las oportunidades de anotación de Adebayo, convirtiendo los últimos minutos en un espectáculo centrado en un único protagonista.

Cuarto período surrealista camino del récord

Los minutos finales del partido adquirieron un carácter extraordinario, con la defensa de Washington Wizards completamente incapaz de detener la exhibición del pívot. La estrategia defensiva de los Wizards, basada en la intensidad física, resultó contraproducente, ya que Adebayo fue enviado repetidamente a la línea de tiros libres, lo que le permitió sumar puntos de manera constante.

En el último cuarto, el jugador intentó 16 tiros libres, convirtiendo 14 de ellos. También probó suerte en seis ocasiones desde la línea de tres puntos, aunque solo conectó un triple. Los puntos 82 y 83, aquellos que dejaron atrás definitivamente la marca de Kobe Bryant, llegaron precisamente desde la línea de personal.

Cuando el cronómetro marcaba 1 minuto y 8 segundos restantes, Spoelstra retiró a Adebayo de la cancha entre una clamorosa ovación. Los cánticos de 'MVP' resonaron en el Kaseya Center mientras sus compañeros le abrazaban en un momento cargado de emoción. El pívot, visiblemente emocionado, fue felicitado por todo el banquillo y por los más de 19.000 espectadores presentes.

Declaraciones tras un partido histórico

En las declaraciones posteriores al encuentro, Adebayo se mostró agradecido y emocionado. El jugador destacó que su nombre ya figura junto a los más grandes de la historia del baloncesto: "Son los más grandes de siempre", afirmó en referencia a Wilt Chamberlain y Kobe Bryant, los únicos jugadores que habían superado o igualado la barrera de los 80 puntos.

La madre del jugador y su pareja, la también jugadora profesional A'Ja Wilson, estuvieron presentes en el pabellón para presenciar la noche más memorable de la carrera del pívot. Esta circunstancia añadió un componente emocional adicional a una velada que pasará a los anales de la historia de la NBA.

¿Quién es Bam Adebayo?

Edrice Femi "Bam" Adebayo, nacido el 18 de julio de 1997 en Newark (Nueva Jersey), es un jugador profesional de baloncesto que milita como pívot en Miami Heat desde 2017. Fue seleccionado en la decimocuarta posición del draft de la NBA por la franquicia de Florida, tras una única temporada en la Universidad de Kentucky.

A lo largo de su carrera, Adebayo se ha consolidado como uno de los pívots más completos de la liga, destacando tanto en labores defensivas como ofensivas. Ha sido seleccionado en tres ocasiones para el All-Star Game de la NBA y formó parte del equipo olímpico estadounidense que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Su estilo de juego se caracteriza por la versatilidad, la intensidad defensiva y una capacidad atlética excepcional. Antes de esta actuación histórica, su mejor registro anotador en un partido había sido de 41 puntos. Con esta marca de 83 puntos, Adebayo ha demostrado una faceta ofensiva que pocos esperaban de un jugador tradicionalmente considerado más defensivo que anotador.

¿Cuántos jugadores han superado los 80 puntos en un partido de la NBA?

Únicamente tres jugadores en la historia de la NBA han logrado anotar 80 o más puntos en un partido. Wilt Chamberlain lidera esta exclusiva lista con 100 puntos conseguidos el 2 de marzo de 1962, un récord que permanece imbatido desde hace más de seis décadas.

En segundo lugar figura ahora Bam Adebayo con sus 83 puntos, superando los 81 que Kobe Bryant anotó el 22 de enero de 2006 ante Toronto Raptors en el Staples Center. Aquel partido de Bryant fue considerado durante más de 20 años como la segunda mejor actuación anotadora individual, y muchos analistas pensaban que ese registro sería prácticamente inalcanzable en el baloncesto moderno.