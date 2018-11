El Marbella cambia de propietarios a seis días de su visita a La Línea

El máximo responsable de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, no coincidirá el domingo con Alexander Grinberg, de quien fue vicepresidente en el Marbella. El magnate ruso hizo público ayer la venta del club a favor del empresario chino Zhao Zhen, que se estrenará como presidente del conjunto costasoleño precisamente en el Municipal de La Línea.

El Marbella cambia de manos justo en la semana en que su primer equipo acudirá a La Línea para medirse a la Balompédica.

La entidad malagueña hizo público ayer un comunicado en el que explicaba que Zhao Zhen ha adquirido el club y que pasa a convertirse en su presidente, sin especificar la cuantía de la inversión.

La nueva propietaria del Marbella es una sociedad que tiene sede en Hong Kong y que es máxima accionista de Guireniao Co. LTD, empresa que cotiza en la Bolsa de Shanghái.

En dicha nota de prensa remitida a los medios se especifica que “Zhao Zhen asume la presidencia del Marbella FC y agradece la dedicación y la labor llevada a cabo por el anterior presidente, Alexander Grinberg, y a todo su equipo”.

La agencia de representación The Best of You Sports S.A., que había sonado como posible compradora del club, será la encargada de asesorar en todas las áreas “para generar un nuevo impulso tanto a nivel deportivo como estructural”.

“El Marbella FC inicia una nueva etapa cuyo objetivo es su crecimiento en todos los ámbitos, desde un ejercicio de responsabilidad, compromiso e ilusión, para que nuestros aficionados se sientan orgullosos y nuestro club esté a la altura de lo que representa para nuestra maravillosa ciudad”, concluye el comunicado.