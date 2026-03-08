El Bahía de Algeciras acaricia la medalla en el Nacional sub-16 short track de atletismo

El Bahía de Algeciras acarició la medalla en el Campeonato de España sub-16 de atletismo short track, celebrado durante el fin de semana en Salamanca. Antonio Ángel Arjona y Sonia Núñez se quedaron a las puertas del podio en una cita de máximo nivel.

El vallista Antonio Ángel Arjona pasó su eliminatoria de los 60 metros vallas de manera brillante y acabó la final en la cuarta posición con marca personal de 8.61, un éxito para este joven atleta que estrena categoría, entrenado por su padre, Antonio Arjona.

La atleta algecireña Sonia Núñez destacó en su semifinal de los 1.000 metros lisos y consiguió el quinto puesto con una gran marca de 3:01.74, prueba en la que se batió el récord de España. Un gran campeonato para la pupila de Saúl Sáez.

Además, el club compitió Ignacio Rodríguez, que corrió bastante bien su semifinal de los 1.000 metros y concluyó en el 10º puesto con 2:49.82.