El Atlético de Madrid prorroga hasta 2028 el contrato del linense José David Fernández

El Atlético de Madrid ha anunciado la prolongación del contrato hasta el 30 de junio de 2028 del mediocentro linense José David Fernández, que acababa su vinculación con los colchoneros a final de la presente andadura.

El centrocampista, que en abril de 2025 participó con la selección española sub-18, juega en el Atlético C, líder del grupo VII de Tercera Federación. A pesar de que aún se encuentra en edad juvenil, ha participado en 19 partidos, 12 de ellos como titular.

José David también ha disfrutado de minutos en la Youth League con el Juvenil A.

"Estoy muy contento y me siento querido en el club. Ojalá conseguir el ascenso y seguir subiendo", declaró el futbolista a los medios del club al hacer oficial la prórroga de su contrato.

José David Fernández es hijo de un conocido comerciante linense y aunque su DNI señala que es nacido en Málaga (en concreto el seis de agosto de 2007), él se considera un vecino más de La Línea. De hecho dio sus primeros pasos en dos clubes de la ciudad, Peña Madridista y Deportivo Calderón, antes de enrolarse, cuando aún estaba en edad infantil, en el Cádiz CF, del que salió catapultado al Atlético de Madrid.

José David Hernández puede jugar de defensa, pero su demaración original es la de pivote defensivo. Destaca por su buen manejo de balón, pero como es obvio ésa no es la única cualidad que atesora un chaval que ya ha llamado dos veces a las puertas de la selección, porque ya participó en una concentración de la selección sub-16 en octubre de 2022, poco antes de firmar su primer contrato profesional con la entidad del Metropolitano.