Dos atletas algecireños ganan la DNA sub-18 de Zagoza con el Cuevas de Nerja

Paula Cote, Mario Herrera y Fabián Serrano, con el Cuevas de Nerja en Zaragoza, este sábado

Dos atletas de Algeciras, Mario Herrera, Fabián Serrano se proclamaron este sábado, con el Cuevas de Nerja, campeones sub-18 de la DNA, la Europea Athletic Nacional, que se celebró en la pista cubierta de Zaragoza. Su compañera, la también algecireña Laura Cote, fue subcampeona con los malagueños en la categoría sub-20.

Mario Herrera y Fabián Serrano se proclamaron campeones de la DNA en categoría sub-18, tras ganar la prueba decisiva que permitió a su equipo acabar por delante de AD Sprint de Madrid y Alcampo Scorpio de Zaragoza.

Fabián Serrano fue segundo en la prueba de 4x400 metros mixto, con un tiempo de 3:24.00, mientras que Mario Herrera participó en la prueba de relevos sub-18 en la posta de 400 metros, con 4:15.94.

En categoría sub-20, el Cuevas de Nerja acabó segundo, tras una dura pugna con Playas de Castellón y FC Barcelona.

En dicha categoría Paula Cote y Fabián Serrano finalizaron terceros en la prueba de 4x400 metros mixto, con un tiempo de 3:23.00.

Dos mínimas nacionales para Marina Delgado

Otra algecireña, Marina Delgado (Diputación de Valencia), logró dos mínimas nacionales en el Meeting Desafío Antequera, incluido en el Global Calendar de la Federación Internacional, celebrado en el Centro de Tecnificación de Antequera.

Marina Delgado y Marta Bernal

Marina Delgado selló su participación en los 200 metros con 25.07, lo que supone mínima nacional sub-20, y en los 60 metros lisos con 7.78, también mínima nacional.

Por su parte, Marta Bernal (Atletismo Sur) estableció su mejor marca de la temporada con 57.10 en los 400 metros lisos, mientras que Alejandro Guerrero Villahermosa (Cuevas de Nerja) registró 47.87 en la misma prueba y Esther Cana (Atletismo Cordobés) paró el crono en los 2’45 en 800 lisos.