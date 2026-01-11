El argentino Benavides repite triunfo en el Dakar, con el español Canet segundo

El argentino Luciano Benavides (KTM Factory Racing) se adjudicó este domingo la séptima etapa del Rally Dakar, su segunda victoria de esta edición después de ganar en la quinta jornada, y recortó distancias en la general respeto al líder, el australiano Daniel Sanders, también del equipo KTM Factory Racing,

Computadas las bonificaciones en el tiempo final de la etapa, el español Edgar Canet, compañero de equipo de Benavides, recuperó su mejor tono y fue segundo a 4:47 después de protagonizar una gran remontada, puesto que ocupaba el puesto 46 en el kilómetro 30, y arrebató la segunda plaza al francés Adrien Van Beveren por tan solo diez segundos.

Sanders, que cometió un error al inicio que le relegó en la pugna por la cabeza, acabó finalmente en cuarta posición a 5:35 después de una penalización de dos minutos y medio, aunque mantiene intactas sus opciones de revalidar su corona en la categoría reina de motos.

Benavides fue desde el inicio el claro dominador de la etapa, que partió de Riad con un recorrido de 877 kilómetros, 459 de ellos cronometrados, el tramo más largo de lo que va de rally, después de la jornada de descanso de ayer, sábado.

En una etapa considerada sencilla al discurrir por pistas rápidas en la mayor parte del trazado, Benavides la afrontó con ambición y en el kilómetro 58 ya contaba con 40 segundos de renta sobre el botsuano Ross Branch (Hero Motosports).

La brecha se fue agrandando hasta los 2:24 en el kilómetro 233, por delante de Van Beveren (2:24) y Sanders (3:14).

El australiano intentó reaccionar y adelantó a Van Beveren en el último tercio, pero no logró aproximarse al piloto argentino, que alcanzó la meta con un tiempo de 4:00:56.

Canet, que el pasado día 3 se convirtió con 20 años en el ganador más joven en la historia del Dakar en motos, completó de nuevo una sobresaliente actuación y acabó segundo una vez computadas las bonificaciones.

Benavides, que suma siete triunfos en sus participaciones en el Dakar, se mostró satisfecho con su rendimiento: "He apretado todo el día, me siento genial. Empiezo la segunda semana súper bien, en buena forma, con motivación y sintiéndome muy bien con la moto y con mi cuerpo. Hoy fui súper rápido, me sentí muy cómodo e hicimos un buen trabajo".

Con su segundo triunfo parcial, el piloto de Salta consolida su tercer puesto en la clasificación y reduce a 4:40 minutos la desventaja con Sanders y a solo quince segundos respecto al estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC), que acabó décimo.

El español Tosha Shareina, compañero de equipo de Brabec, entró séptimo, lo que le mantiene cuarto en la tabla, pero pasa a tener una desventaja de 15:06 minutos respecto a Sanders, cuando antes de la etapa era de 11:56, y de casi once minutos sobre Benavides, por lo que pierde opciones de alcanzar el podio.

Con seis etapas por delante hasta la finalización del Rally Dakar, Sanders se mantiene al frente de la clasificación, con un tiempo global de 28:47:31, lo que le permite ampliar sustancialmente su ventaja respecto a Brabec, que no tuvo su mejor día y llegó a Wadi Ad Dawasir con más de nueve minutos de diferencia.

El chileno Ignacio Cornejo, que fue noveno en la etapa a 9:10 del ganador, cede, por once segundos, la quinta posición a Skyler Howes, quinto en la meta, que queda a 33:25 del líder.

La octava etapa de la 48 edición del Rally Dakar se disputa este lunes con llegada y salida en Wadi Ad Dawasir, con 481 kilómetros cronometrados, la más larga de todas.