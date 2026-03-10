Ana Alba Ruiz y el Atletismo Bahía, los triunfadores de la Gala del Deporte de Algeciras

La atleta Ana Alba Ruiz ha sido distinguida como mejor deportista y el Club Atletismo Bahía de Algeciras ha sido reconocido como mejor club en la Gala del Deporte Especial de Algeciras correspondiente a los premios del año 2025, celebrada este martes en el Teatro Florida bajo la organización del Ayuntamiento y la Delegación de Deportes.

La ganadora Ana Alba Ruiz (atletismo) se ha impuesto a Gonzalo Granados (piragüismo) y Gonzalo Baños (golf) como finalistas del galardón individual mientras que el Club Atletismo Bahía de Algeciras se ha llevado el reconocimiento colectivo ante el CD Lee Do Kwan y el Club Gimnasia Rítmica Algeciras.

Además, el jurado ha concedido varias menciones especiales: a Paula Valdivia, por "su destacada trayectoria profesional en el mundo del balonmano" tras su retirada; Juan Manuel Checa, "por toda una vida dedicada al fútbol base", especialmente en el CD Elcano; y al Club Baloncesto Algeciras, "por la fusión en un solo club de todo el baloncesto de la ciudad, fortaleciendo esta disciplina a nivel local". También se ha reconocido a Jesús Ríos Gentil, deportista algecireño clasificado como cuarto del mundo en el CrossFit Games Adaptado, por "su esfuerzo, constancia y sacrificio como ejemplo del deporte inclusivo" y a Paco Medina, por "su amplia trayectoria profesional y personal dentro del mundo del atletismo municipal".

El Ayuntamiento ha estado representado por el alcalde, José Ignacio Landaluce, el teniente de alcalde delegado de Deportes, Jorge Juliá, así como de una amplia representación del equipo de Gobierno municipal. "A la hora de hacer balance del año 2025 vemos con satisfacción cómo el deporte algecireño ha crecido tanto cuantitativa como cualitativamente”, ha destacado el alcalde.

Landaluce ha subrayado el papel fundamental de los clubes y entidades deportivas, a los que reiteró el compromiso municipal de colaboración, especialmente a través del mantenimiento de los convenios que permiten seguir fortaleciendo el deporte base en la ciudad.