Los algecireños Naiara Garnica y Rafa Jiménez (Andalucía Nature), premiados en la Gala del Ciclismo de Málaga

Dos algecireños, Naiara Garnica y Rafael Jiménez, recibieron este martes los premios que les reconocen como campeones de sus respectivas categorías, cadete y máster-60, del Circuito Diputación de Málaga de ciclismo en 2025. Los reconocimientos les fueron entregados en el transcurso de la Gala de Ciclismo de Málaga, que tuvo como escenario el Auditorio Edgar Neville de la capital malagueña.

El Circuito Diputación de Málaga constó en la edición de 2025 de seis pruebas puntuables, en su mayoría recorridos con perfil ascendente. El calendario estuvo integrado por la Subida a Canillas de Aceituno, la Subida a Totalán - Venta Galwey, la Subida al Puerto de la Mina, el Circuito Urbano de Rincón de la Victoria, la Subida a El Torcal y la Subida a Torrox.

Tras la disputa de todas las citas, Naiara Garnica, en categoría cadete, y Rafael Jiménez, en máster-60, finalizaron en primera posición de la clasificación general de sus respectivos apartados.

Foto de familia de los premiados en la Gala del Ciclismo de Málaga

En la clasificación por equipos también participó el conjunto Andalucía Nature, con presencia en varias de las pruebas del calendario. Además de los dos campeones, formaron parte de la escuadra Francisco Javier Gil, Juan Antonio Muriel, Joaquín Garnica, David Fernández, Cayetano Corbacho, Ramón Fernández y José Luis Vallejo.

Durante la gala se hizo entrega del maillot acreditativo de campeones y los correspondientes trofeos. El calendario provincial ya ha iniciado su edición de 2026, en la que se han celebrado las primeras pruebas en Canillas de Aceituno y Totalán. El equipo Andalucía Nature mantiene presencia en esta nueva temporada.