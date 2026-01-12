El 'algecireño' Mustapha Sabili, campeón de Andalucía de cross por cuarta vez

El atleta Mustapha Sabili, marroquí afincado en Algeciras, se ha vuelto a proclamar campeón de Andalucía de campo a través. El corredor formado en el Bahía, ahora en las filas del Mavericks Badajoz, se impuso el pasado domingo en la localidad sevillana de Villamanrique de la Condesa en la prueba absoluta del Campeonato Andalucía sobre una distancia de 8.000 metros.

Mustapha Sabili, que ya se considera algecireño de adopción, conquistó su cuarto título de campeón absoluto de cross de Andalucía, igualando el palmarés al mejor medio fondista andaluz. Sabili invirtió un tiempo de 25’26 entre correr los 8 kilómetros en un magnífico día en la localidad sevillana.

La comarca también estuvo representada por el Club Veteranos de Algeciras, que acarició el podio con los siguientes resultados: Juan Francisco Pérez Vargas-Machuca, de Algeciras, 5° de la categoría M45; Sergio Morales Valadés, de Algeciras, 6° de la categoría M45; Fernando Colado Pertejo, leonés afincado en Algeciras, 6° de la categoría M50. Estos tres atletas finalizaron en la 4ª plaza por equipos de la categoría M40-49, a tan solo 6 puntos de la medalla de bronce.

Además, el relevo mixto de la categoría Máster 35 se quedó a las puertas del podio con la 4ª posición con Jesús Francisco Andrades Domínguez, de San Roque; Estefanía Solís Morillo, sevillana afincada en Algeciras; el algecireño Sergio Morales Valadés; y Azucena López Solano, cántabra residente en Algeciras.