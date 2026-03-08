La algecireña Marina Delgado suma experiencia con la selección española de atletismo sub-20

La atleta algecireña Marina Delgado ha sumado una nueva internacionalidad con la selección nacional de atletismo tras participar en el Encuentro Internacional de 4x100 de relevos mixtos entre España y Andorra, celebrado en la localidad catalana de San Celori.

Marina Delgado, que milita en el club Diputación de Valencia, ha disfruta de su quinta llamada con la selección española. En este caso, con la nueva disciplina de relevo 4x100 mixtos, de cara a la consecución de marcas y mejora de aspectos técnicos del combinado nacional, pensando los compromisos internacionales que se darán cita este verano.

La algecireña criada en el Bahía de Algeciras y entrenada por Saúl Sáez corrió una gran segunda posta del relevo español sub-20, pero el equipo no pudo alcanzar la meta tras un fallo en el cambio de testigo entre la tercera y la cuarta posta.