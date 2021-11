Ania: "Conseguimos los tres puntos en un partido muy difícil, no esperaba un Nàstic tan replegado"

Iván Ania, entrenador del Algeciras CF, valoró el trabajo de su equipo para llevarse los tres puntos ante el Nàstic. "Conseguimos los tres puntos en un partido muy difícil contra un muy buen rival que jugó muy replegado. Era muy difícil porque hay que tener mucha paciencia para atacar contra nueve jugadores por detrás de balón. También hay que tener seguridad en el pase para evitar pérdidas, si no te pueden hacer una contra y tienes que circular el balón muy rápido. Así y todo, en la primera parte generamos tres ocasiones claras: la triple ocasión en la misma jugada, el remate de Alvarito que era clarísimo y el gol", explicó el técnico.

"En el partido solo hubo un equipo. El único miedo nuestro era tener una pérdida o algún balón parado en el que pudieran hacer gol. El equipo cree, el equipo tiene fe y se siente a gusto con la forma de jugar. Si se hubiese abierto antes el marcador, se hubiese visto otro partido. Es cuestión de fe y de eficacia. El partido tiene mucho mucho mérito", resaltó el preparador albirrojo.

Para Ania, la clave fue la paciencia. "Teníamos que tener paciencia nosotros y el público porque se ve que estás siendo muy superior y no estás generando ocasiones. Estos partidos se suelen complicar, pero estuvimos muy bien, no solo con balón, sino también con las vigilancias al no permitir que recuperaran el balón y la pudieran tener, solo tuvieron juego directo".

"Tenía claro que teníamos que quitar los pases intermedios, había que jugar lateral-central alejado y salir por el otro lado para que en esa basculación no les diera tiempo a llegar. Si juegan replegados y nosotros jugamos con mucho pase intermedio es imposible. Nos costó mucho, pero era un partido muy difícil. No me esperaba a un equipo tan replegado porque ante el UCAM y el Castellón salieron a presionar más arriba y pensaba que íbamos a tener más espacios, pero ante un equipo tan replegado es muy difícil y tuvimos paciencia para llegar con opciones al final del partido, como así fue", destacó el entrenador.

Para el técnico albirrojo, el cambio de sistema del Nàstic es síntoma de respeto hacia el Algeciras. "Creo que nos hemos ganado el respeto de la categoría. Al principio los equipos venían a presionarnos, con la defensa adelantada, y ahora vienen más bien replegados, con poco espacio entre líneas para que pueda aparecer Álvaro... Hay equipos que están cambiando la forma de jugar para enfrentarse a nosotros", indicó.

Ania, que vio a "buen nivel" a Ferni, la última incorporación, volvió a lamentar la falta de fondo de armario de su equipo. "No hago cambios porque no tengo gente para cambiar. Estamos debilitados en cuanto a número de jugadores, especialmente en ataque. Todas las semanas estamos rezando para que no le pase nada a ninguno. En condiciones normales, Leiva no debería haber jugado hoy. Necesitamos a todos aunque no estén al 100%. La gente se pone intranquila detrás del banquillo, pero es que no tenemos recambios. Hay mucha gente de baja. Ojalá tuviera un delantero con unas características distintas a Roni para que le acompañe", explicó.