Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la disputa de los partidos aplazados

El grupo II de la Primera Federación ya se ha puesto al día. La competición disputó los dos partidos que quedaban pendientes de la 23ª jornada y todos los equipos cuentan con 27 encuentros en su haber. El Antequera se llevó el pulso contra el Algeciras y dio un paso grande hacia la tranquilidad al tiempo que se vuelve a asomar a la quinta plaza, mientras que el Real Murcia pinchó de nuevo en casa, esta vez ante el colista, aunque salió de unos puestos de descenso a los que cae el Nàstic de Tarragona de cara al debut de Pablo Alfaro en el banquillo.

El colista Marbella aguó la fiesta a un Real Murcia que sigue sin ganar con Curro Torres. Los granas se adelantaron con un gol de Óscar Gil en la primera parte, pero el Marbella fue capaz de reaccionar en la segunda mitad por medio de Dani Selma, lo que dejó un empate que alarga a nueve las jornadas sin ganar de los murcianistas. El Murcia llevó la iniciativa y vio como le anulaban hasta dos goles en el primer periodo, uno a Jorquera y otro a Óscar Gil, hasta que pasada la media hora el propio Gil enganchó un derechazo para poner por delante a los de casa. Los costasoleños despertaron y, tras rondar con alguna llegada, igualaron a falta de veinte minutos en un centro desde la derecha que remató Selma entre dos defensores. El empate contenta poco a ambos. El Murcia de Curro Torres se pone con 33 puntos y cede el puesto de descenso al Nàstic por su mejor diferencia de goles. El Marbella de David Cabello suma 22 puntos y deja el farolillo rojo al Sevilla Atlético, un equipo que también estrenará técnico con Marco García.

El Antequera se reconcilió con la victoria en El Maulí tras imponerse al peor Algeciras de la temporada. Los blanquiverdes salieron con hambre y gozaron de ocasiones nada más empezar como un chutazo al larguero de Luismi. Un error garrafal a la hora de sacar el balón dejó en bandeja el 1-0 con una asistencia de Luismi a Destiny al cuarto de hora. Quince minutos después el Antequera aumentó la renta tras un penalti de Tomás a Antón que ejecutó el capitán Luismi. El Algeciras, más allá de algunos centros peligrosos de Javi Avilés y de la energía que supo Rastrojo cuando salió en el último tramo, estuvo muy lejos de esa versión competitiva que ha venido dando todo el curso. El triunfo corta la mala racha del Antequera de Abraham Paz en casa y los del Torcal saltan a los 40 puntos, más cerca de la salvación y a un punto de la quinta plaza. El Algeciras de Javi Vázquez profundiza su bache de cuatro partidos sin ganar con tres derrotas a domicilio para quedarse estancando en los 37 puntos. Todavía en la zona media, pero con menos margen de error sobre el descenso.

La tabla

El grupo II llega por tanto a la 28ª jornada con la clasificación actualizada y al día, después de que en febrero se llegasen a acumular hasta cinco partidos aplazados, cuatro por las borrascas de primeros de mes y otro más a la semana siguiente.

La situación actual deja a un líder consolidado y en solitario como el Sabadell, con cinco puntos de colchón sobre el Atlético Madrileño. Del tercer al quinto están en apenas tres puntos y la puja por la quinta plaza se mantiene muy viva con varios equipos al acecho prácticamente desde la zona media, incluido el Algeciras a pesar de que se encuentre de capa caída. El Teruel ha reconquistado la zona VIP, pero hay conjuntos que van al alza como el Ibiza o el Cartagena.

Por abajo, la realidad es que hay cuatro equipos que lo tienen muy crudo como el Sevilla Atlético, el Marbella, el Betis Deportivo y el Sanluqueño, aunque los béticos y los de Sanlúcar están emitiendo señales de vida y parece que no van a rendirse pronto. Después hay una quinta plaza caliente que está muy abierta. El Murcia cedió la silla caliente al Nàstic, pero Tarazona, Torremolinos y Alcorcón no pueden descuidarse lo más mínimo. Y tampoco los que van delante.

La clasificación actualizada del grupo II de la Primera Federación.

¿Bache o crisis?

El Algeciras ha entrado en su peor momento de la temporada en cuanto a resultados y sensaciones. Los de Javi Vázquez acumulan tres derrotas en cuatro partidos en los que solo han sumado un punto. Esta crisis ha llegado -casualidad o no- en la semana maratoniana de tres desplazamientos seguidos, ya que este próximo domingo los albirrojos tienen que visitar al Alcorcón (12:00), un rival directísimo para la permanencia.

Desde el revés en Marbella, la dinámica algecirista ha dado un giro radical y el entrenador no ha encontrado respuestas en los cambios que viene realizando para mantener a toda la plantilla viva. Todo puede cambiar con una victoria, pero el Algeciras tiene un calendario duro por delante, ya que cerrará marzo ante el Nàstic en el Nuevo Mirador -se ha convertido en crucial- y con la visita al Europa, el equipo revelación del grupo.

Una vez pase la tormenta de marzo será momento de calibrar las opciones de este Algeciras.