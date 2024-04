El Antequera de Pepe Mena llega al Nuevo Mirador con los deberes de la salvación hechos

El Antequera, rival del Algeciras el próximo sábado (18:00) en el Nuevo Mirador, en partido de la 33ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación, venció en su campo el pasado domingo al Atlético Sanluqueño. Con esa victoria superó el listón de los 45 puntos que marcan la salvación. Alcanzó los 47, lo que supuso dejar de mirar abajo y situarse en una posición, la octava en la clasificación, en la que el play-off lo tiene en este momento a seis puntos.

Su entrenador, Javi Medina, es el primero que mostró sensatez a la hora de pensar en metas más altas que la permanencia lograda. La distancia que media con el Ceuta, que ocupa la quinta plaza, y las pocas semanas que quedan para el final del campeonato no le llevan a expresar más allá que la tranquilidad que da tener los deberes hechos con un margen de seis partidos, que son los que restan.

El Antequera acudirá sin sanciones a Algeciras, pero con dos ausencias por lesión que son las de Ale Marcelo, uno de sus capitanes que acaba de ser renovado, y Tomi Lanzini. Ambos centrocampistas se están recuperando de una rotura de ligamento cruzado anterior.

Los antequeranos han conseguido dos victorias consecutivas, en casa del Linares Deportivo y la del domingo en El Maulí, pero si se analiza su trayectoria más reciente se observa su irregularidad. En el pasado mes de marzo no consiguió ganar ni un solo partido, sino que empató en tres ocasiones y perdió en otras dos.

En su plantilla está Pepe Mena, ex algecirista. El utrerano fichó con el club de La Menacha en julio de 2021 por dos temporadas que pasó a las ordenes de Iván Ania, después de un periplo por la República Checa. No llegó a deslumbrar, salvo en contadas actuaciones. Mena ingresó en el Antequera en el pasado mercado de invierno, procedente del Linares. Dejó un equipo en descenso para incorporarse al que era el equipo revelación de la categoría. Lleva jugados once partidos, un fijo en las alineaciones, que aporta sus capacidades en la creación de juego.

El peligro en forma de goles lo representa Luismi Redondo, que acumula trece tantos. Comparte la tercera plaza de goleadores del grupo II con Antonio Casas, del Córdoba, en una clasificación liderada por Jesús de Miguel, del Castellón, con 16 dianas. Redondo, delantero centro, ha pasado por equipos como el Ceuta y el Córdoba.

La novedad en el club, hace un mes, fue la conversión en Sociedad Anónima Deportiva y el cambio de propietario. Mike Garlick, famoso multimilonario inglés, se hizo con el cien por cien de las acciones. Garlick, también propietario del St`Joseph gibraltareño saltó a la fama futbolístico cuando otro de sus equipos, el Burnley subió a la Premier e incluso luego alcanzó la Europa League.