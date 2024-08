El Algeciras ya enfoca su primer partido de liga, en Alcoy

Algeciras/El cuerpo técnico que lidera Fran Justo en el Algeciras CF prepara el primer partido liguero del grupo II de Primera Federación, que se celebrará el próximo domingo, a partir de las 20:00 horas en Alcoy. Lo hace mientras los jugadores disfrutan de dos días libres, tras conseguir el XXIX Trofeo Virgen de la Palma contra la AD Ceuta por 1-0. Queda atrás una pretemporada con tres victorias, dos empates y una sola derrota, frente al Xerez DFC.

El técnico orensano declaró tras ganar a los caballas que a él y a sus compañeros les tocaba medir cargas, visionar al rival, evaluar la pretemporada, en tanto a los futbolistas podían descansar y recuperar energía hasta este martes. La pretemporada tiene una utilidad que no hay que exagerar si la medimos solo en resultados de los partidos de preparación. "Hay que tener en cuenta los contextos. El scouting (exploración y análisis de jugadores propios y del rival) es relativo. No entrenamos para preparar los partidos, no haces matices porque estás desarrollando el modelo propio, y se pueden dar situaciones ventajosas que te pueden engañar", explicó Justo para diluir un poco haber derrotado al Ceuta, porque casi nada de lo ocurrido el pasado sábado en el Nuevo Mirador se parecerá a los derbis que les enfrentará a ambos conjuntos con tres puntos en juego en cada una de las ocasiones.

El entrenador si continuó dando pistas evidentes de cuál es su armazón inicial, que tendrá que acomodar a cada uno de los adversarios que toque cada jornada y a otras circunstancias, como las incidencias, que suelen ser imprevistas en forma de lesiones y otras circunstancias. En esas pistas se dibujan nombres para posiciones determinadas, que pueden ser los centrales, el motor -que sigue llevando el nombre de Éric Montes-; la creación y el control a cargo de Javi Alonso; el pundonor, la presión, recuperación y creación de espacios, con apellido Turrillo; y el gol, una habilidad en la que Rodrigo Escudero ha cobrado ventaja a lo largo de la pretemporada. Todo se irá viendo conforme avance la competición que comenzará el próximo domingo.

El equipo dejó buen regusto en su presentación ante la afición albirroja. Los relevos en diferentes posiciones no significaron que se abrían carencias o bajaba la calidad del armazón. Al contrario, la entrada de futbolistas como, Lautaro, París Adot, Javi Gómez, Manín o Marino Illescas sirvieron para mostrar que la plantilla está muy equilibrada, tanto que da para una necesaria competitividad en cada uno de los puestos

Quedan dos semanas para el cierre de la primera ventana de fichajes establecido por la RFEF. El viernes por la noche se anunció la marcha de Javi Cueto, y la previsión es que se pueda registrar al menos una llegada. La calma sigue imperando en la dirección deportiva, y la economía también interviene en un club que mide sus gastos -entre los que no figuran algunos necesarios para la limpieza y mantenimiento del Nuevo Mirador, por lo visto y padecido en el reciente trofeo-. Tiempo existe para tomar decisiones, mientras se espera que vayan registrándose nuevas renovaciones y altas de abonados.