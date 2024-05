Lolo Escobar: "Todo ha sido un poco como tiro al pato, o tiro a Lolo"

El Algeciras CF y Lolo Escobar, o viceversa, informaron tras el último partido de liga regular en Córdoba que sus caminos se separaban. El técnico, en la entrevista con Europa Sur, se sincera hasta donde donde quiere y puede sobre lo vivido, algunas decisiones tomadas y no explicadas, jugadores, y sobre todo relación con la dirección deportiva. "Voy a matizar alguna cosa de ayer", anuncia en referencia a la rueda de prensa en la que Miguel León, el director deportivo valoró la temporada y su relación con Escobar, que reconoció que fue enfriándose.

- Ha escuchado y leído, ¿no?

- Creo que por primera vez en todo el año, porque al final era un poco lo que me iban contando mis allegados, que si yo había dicho esto o lo otro. Ha sido un poco tiro al pato, o tiro a lolo, pero bueno, sí que ayer leí y escuché un poco lo que había pasado.

- ¿Cuál es la parte con la que se queda de toda la temporada?

- Me quedo, sinceramente, con el comienzo. Rápidamente me di cuenta que para lo que estaba diseñada la plantilla el objetivo peligraba gravemente. Creo que ahí tomamos una serie de decisiones que fueron importantes e impopulares, pero que fueron mirando siempre por el bien del Algeciras y por el bien del objetivo. Fueron nueve o diez jornadas sin perder. Entonces ese momento de la temporada fue un momento donde yo me sentí muy realizado..

- ¿Se condicionó el juego por el resultado?

- Se condicionó no el juego, porque ha habido momentos que hemos jugado bien, pero quizás sí que no hemos tenido la continuidad que podríamos haber tenido en toda una temporada. Ha habido partidos que nos dimos cuenta que se podía ganar jugando bien y ha habido partidos, Córdoba, Ceuta, en casa, que había que ganarlos compitiendo.

- ¿Con ese registro era menos fútbol?

No, es que era el fútbol que te dejaban hacer equipos que son superiores a ti. Estoy muy contento y muy orgulloso de no haber jugado solo a una cosa, porque creo que el equipo ha sido completo en muchos aspectos, quitando este último cuarto de temporada que creo que ha sido bastante malo.

- ¿Su punto de inflexión fue la derrota en el Mirador frente a Huelva?

Mi punto de inflexión... Ha habido varios este año. Yo creo que en pretemporada el último partido en casa contra Vélez fue un golpe de realidad que nos hizo replantearnos muchas cosas y hacer mucha autocrítica. El partido de Intercity ya venía avisado. Creo que ese fue un momento de la temporada también donde hubo que cambiar cosas. Y luego llegó el mercado de invierno. En el mercado de invierno estábamos a tres puntos del play off, pero nosotros no podíamos hacer los esfuerzos que hizo el Ceuta o que hizo el Murcia.

- Cuando llegaron la derrotas seguidas dijo que podía dar muchísimas explicaciones, pero solamente dio una. ¿Ahora puede ampliarlas?

- Pues no, porque no quiero hablar de cosas que no me competen y prefiero dejarlo ahí. Yo tengo mi idea de la temporada, creo que ha sido una temporada llena de dificultades. Creo que tanto Ramón (Robert) como Mac (Lackey) se encuentran en un club bastante endeudado y creo que a partir de ahí han hecho lo que han podido. He entendido que ellos se han dedicado a salvar un poco los muebles de la temporada como han podido y yo me he dedicado en lo deportivo a lo mismo. Hay cosas que a mí por lo menos me han llamado la atención en algunos momentos.

- Sorprendió lo que se vivió con Sergio Santos. Llegó con cuatro tarjetas del Murcia, no se forzó la quinta y se perdió el de Murcia por no pagarse la cláusula recogida en su cesión.

- A ver, yo te pongo un poco en antecedentes. A Sergio Santos en Ceuta se le dice que tiene que sacarse la quinta y el hombre no fue capaz. Cuando yo le cambio, otras cosas que se hacen pues se habla con el línea, oye, no queremos montarla pero necesitamos que le saquen la amarilla, normalmente te ayudan. No hubo manera, el línea es muy sensato, muy legal, como debe ser, y no nos permitió sacarle la quinta.

- ¿Se siente responsable por eso?

- Lo que pasa es que este año creo que asumo todo lo que se me ha echado sobre mí, pero yo me llevo lo mío. Lo que no es mío no me lo puedo llevar. Entonces a partir de ahí, si Sergio no tiene la quinta, Sergio no juega contra el Murcia porque hay una cláusula, no la cláusula del miedo, pero una cláusula económica que obviamente no le puedo poner por el bien del club, pero la intención era que se hubiera sacado la quinta mucho antes.

- El director deportivo declaró el pasado martes que, en su opinión, no se le ha sacado el rendimiento completo a la plantilla.

- Bueno, yo discrepo profundamente, creo que a la plantilla yo tengo la sensación de haberla exprimido y de haberme exprimido yo, o sea, de habernos exprimido mutuamente por conseguir un objetivo. Han pasado cosas extraordinarias que bueno.. También se firma un jugador, un delantero que viene para marcar diferencias y tarda seis meses en jugar, ¿también es culpa del Lolo eso?. Hay cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal. Tengo la sensación de haberlos exprimido, que han llegado al máximo. Algunos jugadores así me lo han transmitido, que han tenido una de sus mejores temporadas. Entonces yo no estoy de acuerdo con esas declaraciones, discrepo profundamente.

- ¿Siente lo mismo que el director deportivo, que considera que su relación se fue enfriando?

- La verdad es que sí, la verdad es que desde la tercera jornada, contra Granada B, se ha ido enfriando bastante.

- ¿Qué pasó ahí?

- Bueno, no sé. No sé qué pasaría. Imagino que alguna decisión que tomé que no debió gustarle mucho.

- ¿Y a partir de ahí tampoco ha habido un diálogo fructífero?

- Ha habido poco diálogo, creo que es una cosa que yo me llevo. Me imagino que él también se la lleva, que deberíamos haber hablado tanto Miguel como yo bastante más y haber intentado solucionarlo antes. Creo que hubo un momento luego en la temporada donde explotó todo y lo solucionamos, y creo que a partir de ahí bueno, digamos que tuvimos un trato profesional. Todo pactado.

- Cuando ha dicho al principio que ayer (por el martes) le parecía que era tiro "al Lolo" ¿por qué lo dice?

- No, lo digo porque al final es un poco la sensación que he tenido, que todo era como culpa de Lolo, culpa de Lolo, culpa de Lolo. Bueno, Lolo ha tenido que gestionar muchas cosas que la gente no sabe y se ha intentado que tapara boquetes que yo no pienso ni comentarlos porque creo que entra dentro de mi labor. Pero todo no es culpa de Lolo. Creo que cuando pasan cosas positivas no es culpa de Lolo, ni solo de los jugadores. Es culpa de todo, del club, de la dirección deportiva, de todo. Pero cuando pasan cosas negativas evidentemente también es de todos, no solo de Lolo.

- ¿Tienes ya futuro definido?

- No, no tengo futuro definido. Lo que sí tenía claro es que mi decisión de que aquí lo mejor era echarse a un lado y que el club siguiera por otro camino, lo tuve claro muy pronto y a partir de ahí creo que no he podido nunca transmitirlo ni decirlo porque quería acabar la temporada, pero sí que era una idea bastante premeditada.

- ¿Desde cuándo?

- Pues yo creo que después de Navidad. Eso sí, más o menos yo tenía claro que bueno, que esto no iba un poco por donde yo quería que fuera. Entonces lo que haces es hacer tu trabajo, ser muy profesional, ver muchos partidos, trabajar mucho. No sé los partidos que hemos visto cada fin de semana porque nos turnábamos incluso..

- Poniéndole nombres propios. ¿Poner a Admonio en el lateral y no alinear a otros jugadores que tienen ahí su posición natural ha sido una apuesta personal?

- No ha sido personal. Al final, un entrenador tiene que valorar muchas cosas que veo que la gente no se da cuenta. A ver, coges el once del Algeciras que ha jugado toda la primera vuelta, y llega un momento donde recibes un montón de goles, como con el Alcoyano, de balón parado. Te pones a mirar y dices, Rafa Roldán es bajito, Tomás es bajito, tienes a los dos centrales que van bien de cabeza, tienes a Mario García que prácticamente es un argumento de los pocos argumentos ofensivos aéreos que tienes, y luego el resto del equipo, pues Borja tiene otros fuertes, Turrillo lo mismo. Al final, a mí no me daba para marcar los cinco altos que tienen todos los equipos, entonces tuve que inventarme una fórmula para meter otro grande más que me permitiera minimizar eso. Esta es una decisión impopular, pero que lo que yo pretendía era que dejáramos de encajar goles en contra a balón parado se mitigó completamente.

- Pero los goles empiezan a llover por los costados en partidos como el de Ceuta, Mérida, o Atlético de Madrid.

.- Ahí sí que es cierto que yo asumo mi culpa de que Admonio, de estar dando un nivel muy alto, como en el partido de Melilla, en el comienzo de la segunda vuelta, que estaba dando un nivel altísimo, luego estuvo un poco más flojo, y sí que es cierto que ahí, por ese lateral derecho, no sé si sabrá que nos han venido el 75% de los goles, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con que casi todos los equipos, el extremo zurdo, es el mejor jugador del equipo. No creo que se pueda personalizar en solo un jugador en un lateral. Creo que se puede personalizar en el balón parado. Si tú recibes muchos goles a balón parado, pues la culpa es mía, y tengo que cambiar cosas para que eso no pase.

- La fórmula magistral parece que la encontró al final, con Diori más a la izquierda.

Pues sí, lo que pasa es que no quería tampoco sacrificar el motor de Eric en el centro del campo. Me he resistido hasta que al final hemos visto que de central cumplía. Al final de temporada hemos encontrado la fórmula ante a esa pila de goles que estamos recibiendo.

- Han fallado muchas de las jugadas ensayadas.

- Se han fallado muchísimas, y otras se han hecho y nos han dado muchos puntos. Cuando te pones a pensar, ha habido un momento de la temporada donde prácticamente nos han mantenido en pie las acciones a balón parado. Me vienen a la cabeza Linares, Castilla, Antequera. Al final hemos conseguido equilibrar lo ofensivo y lo defensivo, que era uno de los debes que teníamos en primera vuelta.

- Tenía un nueve que no ha hecho jugar mucho.

- Sí, había un 9, ha sido Javi Cueto, pero creo que solo había un 9, que había un 9 sub-23, que había un chico que creo que ha mejorado muchísimo, que a futuro creo que va a aportar muchas cosas, pero también creo que es un jugador que ha jugado más minutos este año en una categoría más de los que jugó el año pasado en segunda RFEF. Hemos tenido que buscar soluciones con alguien ahí arriba que pudiera ganar duelos.

- ¿Comparte la opinión de que Milosevic puede ser un jugador con potencial para el Algeciras?

- Me he quedado con ganas de verlo, creo que cuando he podido sacarlo no estaba y cuando estaba no he podido sacarlo. Es un poco la sensación con la que me voy, entonces sí me da rabia. Entonces creo que Milo también se lleva una espina clavada porque creo que él ha tenido que superar estar seis meses sin jugar.

- ¿Qué opina sobre Javi López y Sergio Santos, que llegaron en el mercado de invierno?

Javi López creo que desde el primer día cayó de pie, se insertó muy bien dentro del grupo. Nos aportó esa velocidad que nos faltaba. Encima ha aportado goles. Sergio Santos también ha aportado lo suyo, quizá era un puesto que yo no hubiera reforzado porque estaba bien cubierto, pero donde manda patrón no manda marinero.

- ¿Cree que se ha podido exceder en algún momento dentro del vestuario? ¿O todo estaba medido?

Creo que ha estado todo bastante medido. Es un aprendizaje que ya llevo de muchos años. Soy una persona bastante visceral, pero como puede ser Turri o Tomás, que son súper viscerales, pero igual que ellos, creo que en 10 segundos bajo revoluciones y vuelvo a mi sitio. No, creo que he intentado tocar la tecla de ser más agresivo, o que mis reacciones fueran más fuertes en momentos muy concretos. Creo que al final sé que tengo dos o tres momentos de esos en la temporada.