El Antequera llega a Algeciras salvado y con dos bajas

El Antequera CF que se enfrenta al Algeciras este sábado en el Nuevo Mirador (18:00) viene con la tranquilidad de la permanencia a disputar la 33ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación. La distancia con el play-off de ascenso se antoja mucha a esta altura de la competición, con seis jornadas pendientes de disputar, pero hay que seguir jugando. El reto de su joven entrenador, Javi Medina, es precisamente contagiar a sus jugadores sobre lo que queda por luchar.

El técnico antequerano lo llama "tensión", porque "presión" reconoce que ya no tiene. "Es el momento de los jugadores, de demostrar que son ambiciosos, de cómo quieren acabar la temporada. Depende ellos", declaró en su encuentro con los medios de comunicación antes de viajar a Algeciras.

El Antequera CF, que tiene entre sus filas al ex-algecirista Pepe Mena, llega con dos bajas por lesión y ninguna por sanción al Nuevo Mirador. El renovado hasta final de la próxima temporada Ale Marcelo y Tomi Lanzini, también centrocampista como su compañero, se siguen recuperando una rotura de ligamento cruzado anterior. El resto de la plantilla está a disposición del entrenador.

Respecto a lo que el Antequera espera encontrarse en el Nuevo Mirador, su técnico declaró que el ambiente será caliente: "He ido dos o tres veces al estadio del Algeciras, y siempre hay un buen ambiente de fútbol con un equipo que no nos va a permitir relajarnos,y que nos impedirá el control del juego. El Algeciras es un poco como nosotros. Nos sentimos un poco identificados en cuanto a que no somos de los presupuestos grandes de la categoría, pero con ilusión hemos conseguido estar ahí luchando con los equipos de arriba. Nosotros pasamos hace dos semanas una dinámica más negativa y ellos lo están pasando ahora".

Los antequeranos, que hacen un mes cambiaron de propietario del club, con la llegada del británico Mike Garlick, desplazarán a toda su plantilla a Algeciras como premio por la salvación conseguida en su campo frente al Atlético Sanluqueño el pasado domingo.