El técnico del Algeciras CF, Salva Ballesta, valoró tras el encuentro de este domingo ante el FC Cartagena (1-1) el punto logrado en casa como muy positivo, aunque sin obviar que hubiera firmado por un triunfo, especialmente por la entrega demostrada por el conjunto albirrojo.

"Todo el mundo quiere sumar de tres en tres. Aunque me extrañaría que hubiera un aficionado al que no le gustara la propuesta del Algeciras. Volvemos a nuestra identidad, jugamos a un nivel de intensidad muy alta que provocó una tarjeta. Era lo que queríamos proponer, un partido físico y fuerte en las disputas", comentó Ballesta.

Para el entrenador, el equipo salió dispuesto a tratar de tú a tú al rival, pese a las fuertes diferencias en juego y presupuesto que, según Ballesta, condicionaban el partido. "El equipo propuso y tuvo ocasión de gol en el arranque del partido. No olvidemos que era un Cartagena, arriba a nivel de juego y de presupuesto. Cualquiera diría que este equipo (por el Algeciras) está en una fase de descenso. Los jugadores se partieron el alma", agradeció.

Como ejemplos de esa entrega en el césped, Ballesta citó "el control, los desmarques y las llegadas de Choco y Almenara. No sé cuántos centros dimos. Trabajamos el partido abriendo a banda, tratando de llegar rápido. Hicimos quince centros pero el acierto no estuvo con nosotros. Tuvimos al rival sometido en la defensiva".

"Hubo un penalti monumental a Karim. Pero son decisiones que no dependen de mí. El equipo estuvo muy competitivo, estoy contento. Habrá a quien no le guste, pero ojalá sigamos con este patrón de juego. Este equipo se basa en la fuerza grupal. Es en lo que nos basamos. Ganamos en disputas, anticipaciones y en uno contra uno. Más no se le puede pedir a los jugadores. Doy la vida deportiva por ellos", argumentó.