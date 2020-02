El entrenador del FC Cartagena, Borja Jiménez, dio por bueno el empate tras el encuentro de este domingo frente al Algeciras CF (1-1) en el Nuevo Mirador.

"Siempre salimos a ganar, pero en el minuto 10 tuvimos que hacer un cambio en la defensa, parcela en la que tenemos bajas. Y ya la expulsión de Andújar nos condicionó", comenzó el técnico visitante sobre las circunstancias que asolaron a los cartageneros.

"No pasó nada en todo el partido en cuanto a acciones peligrosas. Nueve o diez amarillas y dos expulsados. No entendía nada de lo que pasaba. Al jugar 25 minutos con uno menos, los jugadores hicieron un esfuerzo por mantener el resultado. Con un jugador menos, lo valoramos como positivo", insistió.

Un penalti y el cambio en los primeros minutos condicionaron el esquema de juego del FC Cartagena en el primer tiempo, según subrayó su técnico. "No estábamos ganando los primeros contactos en el juego directo, que era lo que buscaba el Algeciras. Al no ganar el primer contacto, fue muy difícil ganar la caída. Estábamos incómodos. Conseguimos empatar en la primera parte y debemos valorar que el equipo supo sufrir en momentos en los que no era ganador de duelos", relató Jiménez.

El técnico lamentó quedarse con diez futbolistas en un momento clave del encuentro, lo que le llevó a un planteamiento conservador para defender el punto: "En la segunda parte, posiblemente cuando mejor estábamos, con mejor control, nos quedamos con unos menos. Nos tocó sufrir", reconoció.

Para Jiménez, resultó positivo no encajar gol "a balón parado" y también el tanto de Vinicius Tanque. "El chico hizo un esfuerzo grande. Aguantó y nos desahogó. Cerca del área es buen jugador", evaluó.

No obstante, el entrenador verbalizó las deficiencias de su conjunto. "No se puede defender un córner y salir tirando caños. Cuando toca defender, toca defender. Y cuando toca atacar, atacar. No nos podemos permitir este tipo de errores. Debemos ser más consecuentes y no regalar un gol todas las semanas", concluyó.