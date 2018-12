Garrido: "Respetamos al rival, pero tenemos opciones de ganar"

El entrenador del Atlético Espeleño, José Ángel Garrido, asegura que a pesar de que su equipo afronta el partido de este jueves (17:00) en el Nuevo Mirador con en Algeciras “con ocho bajas” y de que es consciente de que se enfrenta a un rival “fuerte” que le merece sus “máximos respetos” no solo no se da por vencido de antemano sino que tiene el convencimiento de que los del club del Guadiato tienen “verdaderas opciones” de no salir derrotados.

Garrido asegura que aunque cogió al equipo en una situación muy delicada no entiende que la directiva le endosase “un marrón, sino más bien todo lo contrario”.

“Ésta es una oportunidad buenísima, es todo un aliciente, una posibilidad de demostrar las capacidades, un reto personal que afronté con muchísimo gusto y del que estoy intentando disfrutar”, recalca.

“Si uno entiende que está capacitado este tipo de dificultades, las oportunidades son los más interesantes” sostiene el preparador.

Garrido desliza durante la conversación que visitar Algeciras le despierta un interés especial: “Yo soy de Jaén, era muy amigo de Quico Álvarez [en referencia al añorado entrenador de los albirrojos] y todo el mundo sabe lo que significó para él ese club, tengo allí muchos amigos y acuerdo de haber ido a jugar con el Estepona, al viejo Mirador, y sé que es un sitio donde se vive el fútbol de una manera muy intensa”.

“¿Las bajas? Nuestra mentalidad es ir a ganar a cualquier lado, porque en nuestra situación no se pueden seleccionar los partidos, todos son importantes”, recalca.

“Que nadie entienda estas palabras como un desafío, nosotros respetamos muchísimo a un gran equipo como el Algeciras, pero no nos queda otra que buscar siempre el mejor resultado posible porque necesitamos salir de donde estamos”, matiza.

“He visto el partido del Algeciras en Conil del pasado domingo y como todos los equipos, pero todos, tiene defectos, que no voy a decir porque pretendo que los aprovechemos, pero sobre todo muchas virtudes”, explica el técnico del próximo rival de los de La Menacha. “A ver ahí está la trayectoria de muchos de sus jugadores”.

Garrido sugiere que en su situación “la posibilidad de hacer rotaciones” ni se le pasa por la cabeza. “Vamos a jugar primero este partido, a tratar de no perder a más gente y ya pensaremos en el del domingo con el Córdoba B”.

“De alguna manera los cuatro jugadores que están sancionados ya están rotando y los demás tendrán que hacer un esfuerzo”, finaliza.