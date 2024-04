Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 31ª jornada

La 31ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación terminó con un Castellón más líder. El Córdoba de Iván Ania, que ganó al Castilla en el Alfredo Di Stéfano, es el único que le está aguantando el ritmo. La AD Ceuta empató en Málaga y el Recreativo de Huelva también igualó en su enfrentamiento con el Atlético Baleares. En la zona baja, el Linares Deportivo se complica su situación por la derrota en casa frente al Antequera, y el Mérida respira por su triunfo en Granada sobre el filial nazarí.

El Algeciras CF, en un partido muy plano, dejó escapar otra oportunidad de sellar la permanencia en la categoría. Perdió con el Murcia (0-1). El único gol del partido lo marcó Juanmi, en la primera parte. Los algeciristas ven lejos ya, muy lejos, disputar la quinta plaza y quedarse en Primera Federación. El conjunto de Lolo Escobar apenas inquietó a los granas.

La jornada se inició el sábado solo con dos partidos. El Castellón se cobró tres puntos en casa del FC Intercity (1-2), pese a que los locales abrieron el marcador con un gol de Pol Roigé en el minuto 60. Los alicantinos dieron la vuelta con tantos de Sergio Moyita -un golazo de falta- y Raúl Sánchez, en el 68 y 83. Las mejores ocasiones las tuvo todas el lider en la primera parte. Tras el descanso, el partido fue más igualado hasta el primer gol.

El San Fernando CD arrancó un empate de su visita al Alcoyano (1-1), aunque vuelve a puestos de descenso. Se adelantaron primero los locales. José Lara fue derribado en el área y él mismo transformó el penalti. La igualada para los de la isla la logró Víctor Ruiz por saque directo a la escuadra de una falta. Ruiz, que también tuvo en sus botas la victoria en el disparo de otra falta, pero el balón terminó golpeando el poste derecho de la meta defendida por Jaume Valens, que tuvo varias intervenciones afortunadas a lo largo del partido.

Algo siempre ocurre en Ibiza en las últimas jornadas. Otra cosa no, pero los aficionados de los celestes asisten a partidos emocionantes, que muchas veces terminan en empate o incluso en derrota. En la jornada 31ª les tocó ver una victoria de los suyos, gracias especialmente a las penetraciones de Suleiman por la banda izquierda. El exalgecirista Siddiki marcó dos goles para la UD Melilla, pero no sirvieron para traerse los puntos. Los goleadores fueron Soko, Obolski, Gallar y Arroyo para los locales, y Siddiki y José Enrique para los melillenses. En total, siete goles (4-3). Todo un espectáculo.

Una de las sorpresas estuvo en Huelva, donde el Recreativo no fue capaz de pasar del empate frente al Atlético de Baleares (0-0). La mejor ocasión la tuvieron los visitantes. Ferroni disparó al palo en el minuto 81. También los mallorquines se llevaron todas las tarjetas, dos amarillas y una roja, esta última para David Navarro en el minuto 86. El Decano parece estar perdiendo fuerza en los metros finales de la competición.

Otra sorpresa, pero menos para quienes siguen su trayectoria, la protagonizó la AD Ceuta con su empate contra en Málaga (1-1). Cedric Teguía adelantó a los caballas de soberbio cabezazo un centro de Fran Rodríguez, que demostró ser, una vez más, un estilete de los blancos desde el carril derecho. El Málaga consiguió el empate antes del descanso, en el minuto 40. Juande remató solo, de cabeza, en el área pequeña.

En Granada, el Recreativo sumó una nueva derrota, esta vez frente a la AD Mérida, que saca un poco de distancia con los puestos de descenso (0-2). En el primer gol, muy recomendable disfrutar la salida de balón del delantero Dani Sandoval desde la defensa, y cómo culminó él mismo la jugada, batiendo al ex algecirista Pol Tristán. De una internada de Sandoval nació el segundo y definitivo gol, rematado por otro ex albirrojo, Mizzian. El también anterior jugador del Algeciras, Iñaki Elejalde, volvió a disponer de minutos, tras su lesión, en el tramo final del partido. El local Juanma no marcó un penalti en el 77.

Linares Deportivo cayó en su campo por un solitario gol frente al Antequera (0-1), una derrota un tanto inesperada e inoportuna. El único tanto lo logró Ale García en tiempo de descuento, en la segunda parte. como ya ocurrió en Algeciras. Los jiennenses se quedan en zona de descenso y ven la salida a tres puntos de distancia.

El Real Madrid Castilla - Córdoba fue para los cordobeses (0-2). El lateral izquierdo Calderón coronó en gol una jugada de los de Iván Ania en el 58, y Toril sentenció en el 78 la victoria, transformando un penalti. El Castilla jugó con diez desde el minuto 74. Ania dio de nuevo minutos al algecireño Álvaro Leiva, que tuvo la oportunidad de reivindicarse en presencia de su ex entrenador, Raúl González. En este caso no había cláusula del miedo.

La jornada, además del partido en Algeciras, la cerraron el Sanluqueño y Atlético de Madrid B. Los madrileños no dieron opciones a los sanluqueños y lograron un rotundo (0-3). Los goles los marcaron Salim El Jebari, Diego Bri y Serguio Guerrero.

Los resultados de la jornada 31 en el grupo II de la Primera Federación son estos:

La clasificación, a falta de siete jornadas, queda de esta manera:

Los horarios para el próximo fin de semana son estos: