Lolo Escobar: "Hay que apelar a la dignidad y al orgullo del Algeciras"

El entrenador del Algeciras CF, Lolo Escobar, resumió el partido de la trigésimo sexta jornada del grupo II de la Primera Federación en el que su equipo cayó derrotado este sábado en Huelva a manos del Recre explicando que en la primera parte los suyos concedieron oportunidades por errores y generaron las suyas por juego, mientras que en la segunda mitad "no hubo otro equipo que no sea el Recre".

En su opinión el vestuario tiene "dignidad y orgullo que es lo que hay que apelar en estos momentos".

"No nos queda otra que apelar a eso. Son dos partidos que quedan muy motivantes como Castellón y Córdoba", agregó. "Espero que sea motivación suficiente para encarar los 180 minutos que restan para finalizar la temporada".

Escobar lamenta el final de temporada de su equipo. "El Algeciras tiene una afición que es espectacular y merece que su equipo pelee por estos puestos hasta el final. Viene de una temporada donde sufrió bastante y es una pena que este año no le hayamos podido dar algo más. Nuestro objetivo no era playoff, hemos estado en una mesa que no era la nuestra y nos ha llegado para donde nos ha llegado. Ojalá el proyecto pueda seguir creciendo y el Algeciras esté en playoff".

En Huelva el partido se resolvió por errores del Algeciras, según el técnico extremeño. "Te marcan el primero, te desmoronas. La valoración es que hay un equipo que se jugaba muchísimo y otro que no se jugaba nada".

En cuanto a personalizar esos errores, no quiso señalar, aunque fue preguntado por Admonio. "Es cierto que las tomas de decisiones no está teniendo ningún acierto. Está cometiendo errores que son graves. No se puede centrar el partido en Admonio. No voy a personalizar en nadie esta derrota. Es de todos, empezando por mi y acabando por el último jugador de la plantilla", dijo Escobar.

Más avanzada la rueda de prensa añadió: "No tiene que ver con algo táctico, tiene que ver con mentes que están en otro sitio. Ha habido errores que no hemos cometido en toda la temporada. Hemos querido defender a campo entero. A partir de ahí, son tomas de decisiones que si no hubiera estado con ellos 36 jornadas no las entendería".

Valoró al Recreativo, aunque reconoció que el Ceuta está mostrándose muy fuerte al final del campeonato: "Yo veo que el Recre ha hecho una muy buena temporada. Está haciendo lo que tiene que hacer. El Ceuta es de los más en forma y parece poco probable que pueda cometer errores, pero en fútbol todo puede pasar. La primera piedra era ganar hoy. En navidades la apuesta económica del Ceuta ha sido muy grande para playoff. El Recre tiene que seguir esperando el fallo".