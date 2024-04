El Murcia amplía con Lorén e Isi, que eran dudas, su lista de ausencias en Algeciras

El Real Murcia acude este domingo en Algeciras (20:00, en directo por FEF TV) con las bajas confirmadas de Lorén Burón e Isi Gómez, que eran serias dudas. Estos dos futbolistas se unen a otras que ya estaban más que anunciadas, dos por sanción federativa - Pablo Larrea y José Carrillo - y la del delantero Carlos Rojas, operado el pasado mes de febrero por rotura de menisco. Pablo Alfaro, el entrenador de los granas, tendrá que hacer cambios en el centro del campo y en la delantera.

A pesar de las ausencias, el mensaje del exfutbolista de Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Rácing de Santander antes de partir hacia Algeciras, era de optimismo por la situación del Murcia, en el séptimo puesto del grupo II de Primera Federación y a cinco puntos de la promoción de ascenso a Segunda División. “Me veo con ganas, con fuerza, con energía y sobre todo con ilusión. Y para el partido de Algeciras no le veo sentido a cambiar el discurso que nos está manteniendo vivos. Creo que tenemos un partido bonito, exigente, ante un equipo bueno, que está haciendo una buena campaña como el Algeciras y si no tenemos esa ilusión y esa energía poco podemos contrarrestar”, declaró.

Las bajas con las que se presenta en Algeciras, no obstante, son importantes. Larrea e Isi Gómez estaban siendo fijos en la medular, aunque el segundo venía pidiendo el cambio antes de que finalizaran los últimos partidos. Adolece de un dolor crónico. Carrillo y Lorén dejan huecos en la zona de ataque. El segundo venía cubriendo la baja de Carlos Rojas con muchas garantías, pero no terminaba de recuperarse de un golpe sufrido en Sanlúcar.

El técnico tiene opciones para suplir las ausencias, más en el centro de campo que en la zona de delante. Pedro León es fijo y puede que Pina, otro exjugador de Primera división en las filas murcianas, se apunta como una de las opciones más firmes para suplir a Isi Gómez.

Más dudas ofrece quien sustituirá a Larrea. Incluso puede que el nombre puede salir de entre los defensas, a la vista de que viajan Rofino, Enol Coto, Andrés Sánchez, y Carrión además de los que habitualmente forman la línea titular de cuatro atrás, que son José Ruiz, Alberto González, Marcos Mauro y Marc Baró. Alfaro viene jugando con un solo punta, últimamente Amin, aunque puede volver Álex Rubio, que lleva tiempo sin contar con la confianza del entrenador.

El preparador afronta con buen talante las críticas al juego que recibe su equipo. “No se consigue jugar siempre como a uno le gusta porque hay momentos así, porque no abundan los factores de desequilibrio, porque la vistosidad pasa a un segundo plano, por ejemplo. Por una serie de virtudes y defectos, que unas a veces se tienen que esconder. Aqui estamos todos para que nuestras virtudes salgan y nuestros defectos se vean poco”, dijo antes de emprender el viaje hacia Algeciras.