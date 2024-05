El Recre, exigido a no perder el tren del play off

El Recreativo de Huelva afronta el partido de este sábado (19:00, retransmitido por FEF TV) con el Algeciras Club de Fútbol en el Nuevo Colombino con la exigencia de ganar para mantener las opciones de engancharse a la quinta plaza, la única posible ya para disputar las eliminatorias de ascenso desde el grupo II de Primera Federación a la Segunda División. El Decano ha flaqueado en el último mes, lo que aprovechó la AD Ceuta para situarse con una ventaja que ahora es de cuatro puntos.

El equipo onubense ha tenido una trayectoria muy irregular en las últimas cinco semanas, en las que tiene anotadas dos victorias, dos derrotas y un empate. En el Nuevo Colombino empató a cero con el Atlético Baleares, el 7 de abril, y cayó derrota el día 28 del mismo mes frente al Linares Deportivo por un contundente 1-4. Los resultados de adversarios en la misma disputa de la clasificación le han permitido no desengancharse, y la victoria en Alicante del pasado domingo contra el Intercity le devolvió a la persecución del Ceuta.

Sigue dependiendo de errores ajenos y aciertos propios para volver a la deseada quinta plaza del grupo. Para el partido contra el Algeciras no podrá contar con su máximo goleador, el delantero Caye Quintana, que tiene diez dianas en su casillero esta temporada. Quintana se perderá dos de los tres partidos que restan hasta finalizar la temporada regular. Así lo confirmó el Comité de Competición, que sanciona con dos partidos al delantero del Recreativo de Huelva por "producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa accesoria en cuantía de 90 euros al club y de 600 euros al infractor".

De nuevo, Abel Gómez, el entrenador del Recre, se quedará con un único delantero disponible para las próximas dos semanas. Pablo Caballero, ya recuperado de sus dolencias como demostró en el Antonio Solana frente al Intercity, volverá al once inicial salvo sorpresa. No obstante, el técnico sevillano reconoció que el argentino aún no se encuentra en plenitud física, algo que puede acusar el sábado teniendo en cuenta las dimensiones del Nuevo Colombino.

Las estadísticas del Recreativo son muy discretas, con 39 goles a favor y 35 en contra. Acumula 55 puntos y quince partidos ganados, cuatro encuentros menos que el Algeciras. Su poderío lo demostró en la ida en el Nuevo Mirador. De hecho, la derrota del Algeciras frente a los onubenses fue un punto de inflexión en la temporada de los de Lolo Escobar. Llama la atención el estado del césped del Nuevo Colombino, que muestra algunas "calvas" en distintas zonas.

Además, de ganar el Recre se asegura disputar la próxima jornada en horario unificado ante el Recreativo de Granada. Está por ver aún si el encuentro se celebrará en la Ciudad Deportiva del Granada o en el Nuevo Los Cármenes.