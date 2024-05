Jaume Mut: "Vi al Algeciras con muchas dudas"

El entrenador del Atlético Baleares, Jaume Mut, explicó que había visto al Algeciras CF muy presionado en el partido que enfrentó a los dos equipos este domingo, dentro de la 35ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación, que terminó con derrota mallorquín en el Nuevo Mirado por 1-0.

"Al Algeciras lo he visto con muchas dudas. Ofensivamente tienen muchos recursos para esta categoría, y los veías atemorizados en algunos momentos. Cuando se han soltado he visto que son muy difíciles de controlar. La presión no ayuda, pero al final se llevan la victoria. La han trabajado y la tienen", declaró.

El veterano técnico, que prepara en esta últimas jornadas la próxima temporada del Atlético Baleares en Segunda Federación, señaló que no era fácil competir bajo presión. "Hay muchas cosas en juego. No es lo mismo trabajar en Primera RFEF que en Segunda RFEF. Te debes a una familia, a un club, a una historia. y la cabecita no es fácil manejarla. Todos sabemos lo que es trabajar con presión". señaló.

Mut destacó el buen partido de los suyos: "El Algeciras tiene muy buen equipo. Es verdad que venía de atravesar un mal momento, igual que atravesó un gran momento para tener los puntos que tiene. Lo que digo es que es un equipo de la categoría. El Baleares ha competido de tú a tú. Creo que nuestro partido ha sido muy correcto".

En esa idea de saber competir en circunstancias como las que vive el Baleares, ya descendido, insistió el entrenador. "Queremos competir dignamente, primero por nosotros. Somos profesionales y queremos salir de los estadios con la cabeza bien alta. La única manera de hacerlo es dar todo lo que tienes. Es difícil y es duro, pero vamos a competir hasta el último día", dijo.

"El Baleares tiene un nivel para competir con equipos de esta categoría, y pequeños detalles pues están cayendo siempre en contra nuestra. Nosotros hemos puntuado en Huelva, perdemos en el 93 en Ceuta, que es un equipazo. Nosotros queremos competir, y damos la enhorabuena al Algeciras. Estamos contentos por ellos y cabreados por nosotros. Es lo que es el fútbol", finalizó.