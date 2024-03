El Málaga llega al alza a Algeciras

El Málaga CF llegará crecido este sábado (18:00) al Nuevo Mirador. Los errores del Castellón -líder del grupo II de la Primera Federación- y los aciertos de sus más inmediatos perseguidores han acortado mucho la distancia con el máximo aspirante al ascenso directo a Segunda división. Ahora los malaguistas ocupan la cuarta plaza, a cinco puntos del liderato. Tiene bajas, ninguna por acumulación de tarjetas, y la más señalada, la de su ariete goleador Dioni Villalba, se produjo el pasado domingo, en su partido en La Rosaleda frente al Intercity.

Dioni dio el susto del domingo y la alegría el lunes. Su encontronazo de cabeza con un defensor rival le dejó inconsciente por algunos instantes sobre el césped. Recuperó la consciencia y fue retirado el ambulancia. El mismo domingo dormía en casa después de sufrir traumatismo craneoencefálico, o tal como dijo él, "fue un KO como el de Topuria". El protocolo le obliga a retrasar su reincorporación al juego y no estará en Algeciras.

En la misma jugada en la que cayó Dioni se fracturó su compañero Dani Lorenzo la segunda falange del dedo índice de su mano derecha. Se lo recolocaron y vendado siguió jugando. Así lo hará también en Algeciras, porque el canterano marbellí es uno de los fijos del entrenador malaguista, Sergio Pellicer.

Las bajas del Málaga, casi todas por lesión, ya se prolongan. Son los casos del mediocentro Ramón Enríquez, que se está reincorporando ahora a los entrenamientos después de romperse en Lugo, en abril del pasado año, y la del delantero Haitam. "El plan de Ramón es que empiece a entrenar con nosotros, pero vamos a ir día a día. Que esté con el grupo, viene de un periodo de inactividad grande, esperemos que sea la definitiva. Pero ya no sólo con Ramón, todos. Cuerpo y mente despejados para el fútbol. Los hábitos son importantes ahora", decía Pellicer del mediocentro. Ha habido amagos de reincorporación, ha llegado a ir convocado, pero su vuelta no se ha producido aún.

No ha entrenado con regularidad Kevin, que fue baja de última hora ante el Intercity. El extremo malagueño sufrió molestias en el aductor de su pierna derecha en el entrenamiento previo. Se probó en la mañana del duelo pero las sensaciones no eran buenas y se decidió no arriesgar en vista de lo que viene. Y tampoco se ejercitó esta martes. En función de su evolución se verá si puede ir a Algeciras. El joven Aarón Ochoa, por su parte, está concentrado con la selección de Irlanda Sub-17, y la duda es Kevin, delantero.

En cualquier caso, la plantilla malaguista es amplia, y las ausencias tienen relevos asegurados. Tal es el caso de Dioni Villalba, que tiene su alter ego en Roberto, que lo suplió el pasado domingo con plenas garantías.