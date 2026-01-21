Algeciras, sede este viernes de la gala del ciclismo gaditano de la Federación Andaluza

Algeciras será escenario este viernes de la Gala de la Federación Andaluza de Ciclismo dedicada a dicho deporte en la provincia de Cádiz y en la que serán entregados194 galardones a 144 premiados. El acto tendrá lugar en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la UCA a partir de las 19:00.

Esta actividad servirá para rendir homenaje a los mejores deportistas y clubes de la temporada gaditana 2025, reconociendo los logros alcanzados a lo largo de un intenso año de competición.

Uno de los apartados destacados de la mencionada gala será la entrega de los trofeos correspondientes a los circuitos provinciales Diputación de Cádiz 2025: el Circuito de Carretera, el de Carretera Escuelas, el de BTT XCO y las XCM Series Cádiz.

Los campeones de todas las categorías de cada circuito subirán al escenario para recoger su galardón y enfundarse el emblemático maillot que les acredita como vencedores provinciales.

En la gala también se reservará un espacio muy especial para reconocer a los ciclistas gaditanos que han brillado fuera del ámbito provincial, tanto en competiciones nacionales (copas y campeonatos de España) como en el Ranking Andaluz. Además, este año también se entregarán en tan distinguido acto diplomas a los gaditanos que hayan logrado algún título autonómico en las diversas modalidades ciclistas.

Los asistentes podrán disfrutar de la proyección de dos vídeos resumen con los momentos más significativos de la temporada 2025: uno dedicado a las categorías de adultos y otro centrado en las categorías de escuelas, que servirán para revivir las emociones de un año muy especial para el ciclismo gaditano.

Este evento anual llega por primera vez a Algeciras por la insistencia de Joaquín Garnica, presidente del club ciclista Andalucía Nature, ha gestionado con Sergio Castro, delegado de la Federación Andaluza de Ciclismo en Cádiz y el propio organismo autonómico que la ciudad fuera la sede elegida.