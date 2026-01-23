Algeciras disfruta como epicentro del ciclismo gaditano

Casi 150 ciclistas de todas las edades reciben los premios por sus éxitos durante 2025 durante una gala multitudinaria

Ciento cuarenta y cuatro deportistas han recibido este viernes los galardones que le corresponden por sus éxitos de 2025 en el transcurso de la Gala del Ciclismo de la provincia de Cádiz que, organizada por la Federación Andaluza, se ha celebrado en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras.

A lo largo de la gala se produjo la entrega de reconocimientos a los ciclistas gaditanos que han obtenido premios en campeonatos a nivel nacional y copas de España, a los mejores posicionados en el ránking andaluz, a los ganadores de campeonatos de Andalucía, mejores clasificados en XCM Cádiz, en el Circuito Provincial Carretera 2025 para adultos, Circuito Provincial de Cádiz BTT XCO 2025, y Circuito Provincial de Cádiz Carretera Escuelas 2025.

Para finalizar, también se entregaron placas al Ayuntamiento algecireño “por su apoyo al ciclismo gaditano”, a la Universidad de Cádiz y al colectivo arbitral de Cádiz.

Estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, el concejal de Deportes, Jorge Julia, el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Carlos Ruedo, y el delegado de la misma en Cádiz, Sergio Castro.

Durante su intervención, el alcalde -que tuvo un emotivo encuentro con el exconcejal Julio Martínez Fírvida- reiteró el compromiso del Ayuntamiento con el fomento del ciclismo desde la base, destacando el papel de las Escuelas Deportivas Municipales como herramienta clave tanto para la promoción deportiva como para la transmisión de valores.

Asimismo, reafirmó la colaboración con la Federación y los clubes y felicitó a las 144 personas premiadas por una brillante temporada, subrayando su esfuerzo y dedicación como ejemplo para la comunidad deportiva.