El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo jugará en La Línea el domingo 4 de agosto

Ya es oficial. El nuevo estadio municipal de La Línea acogerá un amistoso de nivel el próximo 4 de agosto entre el Al-Nassr, de la primera división de Arabia Saudita, y el Granada. Los saudíes cuentan en sus filas nada menos que con el astro portugués Cristiano Ronaldo y otros jugadores de primer nivel como Laporte, Brozovic o Mané. En el otro lado, el Granada CF, un recién descendido de LaLiga EA Sports.

Las entradas para el partido, que comenzará a las 19:30, podrán adquirirse a través del siguiente enlace

El partido podrá seguirse en directo a través del canal oficial de Youtube del club granadino.

Durante el acto de presentación de la Balona para la temporada 2024-2025, el presidente del club, Andrés Roldán, ya confirmó que este encuentro se disputará en el feudo balono. El estadio, ya casi terminado, este año acogerá un nuevo periplo de los albinegros por 2º RFEF. También el 10 de agosto, Córdoba y Málaga se verán las caras en ese mismo escenario. Por lo que se avecina una pretemporada interesante en La Línea.

El atractivo de por ver a Cristiano Ronaldo en La Línea es evidente. Sin embargo, aún no está confirmada su presencia. El luso se fue de vacaciones tras la eliminación de Portugal en la Eurocopa a manos de Francia el pasado 5 de julio. El club saudí viajará a España para concentrarse en el hotel jerezano de Montecastillo antes de iniciar la liga regular de su país el próximo 22 de agosto. Aún no se sabe si Luis Castro contará con Cristiano Ronaldo en sus filas para entonces. En la dirección deportiva de los sauditas está otro viejo conocido como es Fernando Hierro, ex seleccionador español y ex del Real Madrid.

La plantilla de Al-Nassr cuenta en estos momentos con jugadores de importante nivel además de Cristiano Ronaldo. Los más destacados son el central internacional español Aymeric Laporte, el senegalés Sadio Mané, el croata Marcelo Brozovic, el costamarfileño Seko Fofana, el portugués Otàvio y los brasileños Anderson Talisca y Alex Telles. Al Nassr está de pretemporada en el Algarve portugués donde tiene programados amistosos contra el Portimonense, el Oporto y el Lusitano. Posteriormente, se dirigirán a España para continuar su preparación en Montecastillo (Jerez) y Marbella.

En este amistoso del 4 de agosto en La Línea enfrente estará el Granada, un recién descendido de Primera División. Los nazaríes tienen en su plantilla jugadores interesantes como Pablo Insúa, Melendo, Shon Weissman, Uzuni, Lucas Boyé o Hongla para recuperar la categoría perdida.