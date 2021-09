La España de Andrés Villena encadena su tercera derrota en el Europeo

selección española masculina de voleibol, de la que esta vez sí formó parte el sanroqueño ha enlazado este sábado su tercera derrota en Finlandia, por 0-3 (19-25/20-25/18-25). Con este resultado las opciones del cuadro español de estar en las eliminatorias son ínfimas a falta de dos encuentros para que termine la fase de grupo. Lade la que esta vez sí formó parte el sanroqueño Andrés Villena -que fue su máximo anotador con 14 puntos-en otros tantos partidos en el Campeonato de Europa. Los RedLynxes cedieron de forma incontestable ante el anfitrión de su grupo,. Con este resultado las opciones del cuadro español dea falta de dos encuentros para que termine la fase de grupo.

España, tras acumular dos resultados adversos, no tenía demasiado margen de error ante una Finlandia, que apoyada por un Hakamutsa Arena lleno con más de cinco mil aficionados, supo romper la igualdad aprovechando una fase de titubeo en el juego nacional en el ecuador de la manga. Fran Iribarne y Andrés Villena acudían al rescate de los RedLynxes para cortar el despegue finlandés. Los anfitriones sabrían administrar su renta para sellar el primer parcial por 19-25 en un tramo final de claro color local.

Los RedLynxes habían sabido recuperarse tras el gran parcial finlandés, pero en el inicio del segundo set, los anfitriones abrieron, con dos buenas acciones en bloqueo, una mínima renta que Ricardo Maldonado frenó, solicitando un tiempo muerto. España ajustaba su juego y mantenía el ritmo local, avanzando con el intercambio de saques hacia el desenlace del set. Un punto directo de saque de Ronkainen devolvería tres puntos de renta a los pupilos de Joel Banks para encauzar la victoria con dos errores españoles que decantaron el set por 21-25.

España seguía mostrando buen juego, pese a no tener la continuidad en saque de los dos encuentros anteriores, pero no conseguía plasmarlo en el marcador. Los primeros compases de igualdad volvieron a ser rotos, como en los parciales previos por una buena serie de acciones locales que abrían cuatro puntos de renta. Finlandia estaba lanzada, con un gran trabajo en bloqueo y defensa que evitaba que los intentos de los RedLynxes fructificasen. La distancia en el marcador se mantenía pese a los múltiples esfuerzos nacionales por obrar una reacción que no llegó, y que deja a la selección masculina en una complicada situación de cara a sus opciones de alcanzar la siguiente ronda de la competición.

La selección tendrá este domingo jornada de descanso antes del encuentro del lunes a las 16 horas ante Macedonia.