Udea firma su derrota ante el líder con los aplausos de su afición (78-83)

Pocas, muy pocas veces, un equipo se puede consolar de una derrota con la ovación de su público. Y pocas también son las ocasiones en que esos aplausos son tan merecidos como los que este sábado recibió Udea por parte de la grada del Juan Carlos Mateo a pesar de caer 78-83 ante el primer clasificado de la Conferencia Oeste de la LEB Plata. Los que entrena el linense Miki Ortega, que fueron creciendo desde la defensa, no dieron nunca su brazo a torcer, llegaron a enjugar diez puntos de desventaja y a ponerse por delante en el luminoso, pero el norteamericano Kevin Buckingham (26 puntos, ocho rebotes, 27 de valoración) marcó las diferencias al final. Una derrota, la de los de Algeciras, a la que no le cabe un solo reproche.

El arranque del encuentro no permitía pensar que iba a tener un desenlace tan emocionante. Zamora salió envestido de su condición de líder y a base de triples y aprovechando el exceso de ansiedad de los de casa, se fue 13-27 al término del primer cuarto.

La segunda entrega se desarrolló con mayor igualdad. Udea hacía la goma y aunque llegó a acercarse algo, al final un 31-44 parecía aventurar un partido plácido para los visitantes.

Pero no fue así. Jugadores y grada se matrimoniaron y empezaron a limar distancias. El técnico visitante, Saulo Hernández, no solo llamó al orden a sus hombres, sino que metió toda la carne en el asador, dando por finalizado el descanso de algunos de los integrantes del quinteto inicial. No era suficiente para frenar el ímpetu de los algecireños que, ayudados por su acierto en el tiro, dejan un 56-59 con todo en el aire.

No dejó de remar Udea, que pasó del 60-66 al 67-66 con dos tiros libres transformados por David Orrit cuando quedaban 4:46. El público estaba literalmente volcado con los suyos.

Ahí fue cuando Zamora hizo valer su condición de primer clasificado. Tiró de sus hombres clave y mantuvo la mente más fría hasta conseguir sentenciar a 0:14 cuando Toni Naspler anotó dos lanzamientos libres que hacían ya imposible que los algecireños forzasen la prórroga.

Udea, que sigue en una pelea denodada por alcanzar la permanencia, jugará la próxima jornada en Azpeitia (Guipúzcoa), donde se enfrentará a Juaristi. El choque arrancará el domingo 24 a las 18:00.

Las estadísticas del encuentro se pueden consultar en este enlace.

Los resultados de la vigésimo tercera jornada en la Conferencia Oeste de la LEB Plata, la tercera categoría del escalafón nacional, y al término de todos los encuentros la clasificación actualizada se puede consultar en este enlace.