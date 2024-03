La ULB se agarra al clavo ardiendo (89-63)

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) ofreció este sábado su mejor versión, derrotó de manera incontestable al Novaschool de Rincón de la Victoria (Málaga) y, a la espera de que se disputen los encuentros del domingo, duerme este sábado fuera de los puestos que condenan al descenso a la Primera Nacional. No es poco cuando solo quedan dos jornadas de liga y una derrota hubiese tenido consecuencias casi irreversibles.

La ULB se aferra a su pabellón. Cuatro de cuatro lleva desde que desembarcó en el banquillo Vicente González, que aún no ha podido solventar la enfermedad endémica de los albinegros como visitantes (0 de 3). Los linenses, que cuajaron un partido muy serio, lleno de implicación y de ganas de salvarse, superaron a un Novaschool que aguantó el combate hasta el descanso (39-34), pero que se fue apagando en la segunda mitad.

Fue un partido coral. Pero es imposible no hablar de nombres. Los canteranos Julián Casín y Álex Caballero tuvieron sus minutos de gloria. Pero no hay que pasar por alto que puso su granito de arena, aunque fuese durante cinco minutos, el incombustible Lucas Pérez, ése que ha colgado las zapatillas no se sabe cuántas veces y que, por edad, podría ser el padre de cualquiera de ellos.

La estadística, sin embargo, se fija en los 31 puntos de Leandro Furlán (35 de valoración) y en los 22 del extremeño Eugenio Egea (14), pero claro, los números no entienden que el neerlandés Lawrence Slim y el linense Adri Mateos salieron a la cancha después de no haber podido entrenarse durante toda la semana. Había que estar, y estuvieron.

Los linenses, que mantuvieron un nivel exquisito en defensa, tomaron buenas decisiones en ataque y no sufrieron ante un público volcado que, como es habitual, no escatimó su cariñosa acogida a Álex Jackson, como cada vez que regresa a la que fue su casa.

