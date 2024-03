Marbella-La Línea: toma primera

La Unión Linense de Baloncesto (ULB), penúltima en el grupo DA de la Liga EBA con un balance de 6-12, visita este sábado (19:00) en el pabellón Carlos Cabeza al CB Marbella, noveno con 7-11, en encuentro de la vigésimo primera jornada. Un partido trascendente para ambos en la pelea por evitar el descenso al que los de La Línea llegan tras una semana en la que han perdido a su jugador más valorado, Álex Valor (que se marchó al CB Córdoba), sin que el club lograse encontrarle reemplazo antes de que se cerrase el mercado.

El CB Marbella-ULB de este sábado es el primer capítulo de un doble enfrentamiento deportivo que protagonizarán ambas ciudades este fin de semana. El domingo (16:30) se verán las caras en La Dama de Noche el Marbella FC y la Real Balompédica Linense.

Después de haber sumado por primera vez en el curso dos triunfos consecutivos, pero aún en plazas de descenso, la ULB visita al Marbella. Los albinegros cuentan con todos los efectivos que conforman la plantilla, en la que ahora Javi Coca igual podrá tener un protagonismo del que carecía.

“Estamos tratando de adaptarnos a la nueva situación, porque no podemos contar ya con Álex Valor, pero no hay tiempo para lamentarse. La plantilla tiene muy asumido que no nos va a servir como excusa, sino más bien es un aliciente para que todo el mundo tenga que dar su paso adelante y entre todos llevar a cabo el trabajo que tan bien venía haciendo Álex durante la temporada”, sostiene el entrenador Vicente González.

“Estamos fuertes mentalmente, con ganas de alargar la racha, pero somos muy conscientes de la dificultad que tiene la visita a la cancha del Marbella”, agrega.

“El único punto débil del Marbella es su clasificación, que en mi opinión no refleja la calidad que tiene, porque cuenta con mucho talento ofensivo, con gran capacidad anotadora, especialmente en tiros de tres”, analiza el preparador.

Los locales vienen de tres derrotas

El CB Marbella, por su parte, viene de enlazar tres derrotas consecutivas que han puesto en tela de juicio su marcha en la competición.

“Este encuentro no es solo un partido más en el calendario; es una auténtica final para nosotros”, señala el conjunto costasoleño en su perfil de Facebook. “Llegamos a este momento buscando una victoria que nos impulse hacia nuestros objetivos de temporada”.

“Hacemos un llamamiento a nuestra afición: vuestra presencia y apoyo nunca han sido tan cruciales como lo serán este sábado”, añade. “Es un todo o nada en el que cada grito, cada aplauso y cada muestra de ánimo se convertirá en una dosis extra de motivación para nuestros jugadores”.

“Os invitamos a llenar las gradas del Pabellón Carlos Cabezas y a convertirlo en un fortín inexpugnable. Juntos, con hambre de victoria y el corazón puesto en cada jugada”, finaliza.

Los horarios de la jornada 21 en el grupo DA de la Liga EBA y, al término de los encuentros, los resultados y la clasificación, se pueden consultar en este enlace.