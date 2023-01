Valderrama se suma al futuro del golf

La organización de la LIV Golf League, también conocida como Super Golf League, ha confirmado este lunes que el Real Club Valderrama de Sotogrande (San Roque), con el que tiene cerrado un acuerdo por cinco años, albergará el octavo de los 14 torneos que componen el calendario de 2023 y que el mismo se celebrará entre el 30 de junio y el dos de julio.

La LIV Golf es un circuito de golf profesional mundial, fundado en 2022, con el patrocinio de Public Investment Fund (el fondo riqueza soberano de Arabia Saudita). Este Tour rivaliza con el PGA Tour y el DP World Tour, ofreciendo premios en dinero sustancialmente más elevados (este año, 405 millones de dólares)

La primera temporada oficial de la innovadora LIV Golf League contará con 14 eventos en siete países, mostrando algunos de los mejores campos de campeonato del mundo, incluyendo el regreso a cinco sedes que acogieron torneos como parte de las LIV Golf Invitational Series de 2022: Centurion Club a las afueras de Londres, Inglaterra (7-9 de julio), Trump National Golf Club Bedminster en Bedminster, Nueva Jersey (11-13 de agosto), Rich Harvest Farms a las afueras de Chicago, Illinois (22-24 de septiembre), Trump National Doral Golf Club en Miami, Florida (20-22 de octubre) y Royal Greens Golf & Country Club, cerca de Jeddah (Arabia Saudí) (3-5 de noviembre).

Además, los aficionados de EEUU verán la innovadora liga de LIV Golf en el Orange County National de Orlando, Florida (31 de marzo-2 de abril) y en el Trump National Golf Club, Washington D.C. (26-28 de mayo).

Estas siete sedes, junto con las siete fechas y ubicaciones anunciadas previamente, completan el calendario de 2023 de la LIV Golf League 2023: Mayakoba's El Camaleón Golf Course en la Riviera Maya de México (24-26 de febrero), The Gallery Golf Club en Tucson, Arizona (17-19 de marzo), The Grange Golf Club en Adelaide, Australia (21-23 de abril), The Serapong at Sentosa Golf Club en Singapur (28-30 de abril), Cedar Ridge Country Club en Tulsa, Oklahoma (12-14 de mayo), Real Club Valderrama en San Roque, España (30 de junio-2 de julio) y The Greenbrier en las montañas Allegheny de Virginia Occidental (4-6 de agosto).

"A lo largo de nuestro año de pruebas beta hemos recibido una enorme respuesta de los aficionados de todo el mundo, con un resonante: el formato de equipo, las innovaciones y los eventos tipo festival de LIV Golf están proporcionando una experiencia de golf única en su clase", dijo el Director General y Comisionado de LIV Golf, Greg Norman, en una nota facilirada por la LIV League

"El año pasado ayudó a sentar las bases para el futuro del golf en campos extraordinarios que han acogido algunas de las mejores competiciones del mundo. El calendario de LIV Golf cuenta con fantásticos lugares y sedes para nuestro lanzamiento oficial de la liga que llevarán este deporte a una nueva era".

Además de albergar torneos de LIV Golf, estos campos han acogido colectivamente más de 200eventos profesionales, colegiales y amateurs, incluyendo torneos tan prestigiosos como la Ryder Cup, Solheim Cup, Senior PGA Championship y U.S. Women's Open. Las principales organizaciones de golf y circuitos profesionales de todo el mundo han utilizado estos campos, muchos de ellos considerados los mejores de sus en sus respectivas regiones y estados.

La información sobre entradas, paquetes de hospitalidad y oportunidades pro-am está disponible en LIVGolf.com.

Los aficionados se les anima a conseguir entradas ahora, o a registrarse para ser los primeros en saber cuándo se ponen a la venta, para el LIV Golf de tres días de duración, con salidas a tiro, competiciones individuales y por equipos, música en directo y actividades para los aficionados de todas las edades, música en directo y actividades para aficionados de todas las edades.

El LIV Golf contará con estrellas internacionales y muchos de los nombres más importantes del deporte, entre ellos los ganadores de los grandes torneos Cameron Smith, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Sergio García, Patrick Reed, Henrik Stenson, Bubba Watson, Louis Oosthuizen, Graeme McDowell, Martin Kaymer y Charl Schwartzel.

Las listas definitivas de la LIV Golf League se anunciarán antes del lanzamiento de la liga, cuando 12 franquicias de equipos establecidos competirán en el calendario mundial de 14 eventos por una suma sin precedentes de 405 millones de dólares.

En consonancia con las LIV Golf Invitational Series de 2022, la LIV Golf League mostrará su nuevo e innovador formato de golf, que incluirá la competición simultánea por equipos e individual, y cada temporada culminará con un campeonato final por equipos.