Gibraltar empieza su camino por la permanencia en el nivel C de la Liga de Naciones

Gibraltar inicia este jueves (20:45) en el estadio Algarve de la ciudad de Faro (Portugal), donde ejerce como local, la eliminatoria por la permanencia (play-off) en el nivel C de la Liga de Naciones. El rival, Lituania. El encuentro de vuelta se disputará el martes día 26 (18:00).

Uno de los grandes hitos del fútbol de Gibraltar fue ver como su selección absoluta masculina ascendía al Grupo C de la ultima UEFA Nations League. Después de una participación más que discreta y con cambio de rival incluido (en principio era Chipre), este jueves llega el partido de ida del play-off de permanencia ante Lituania. El choque de ida para que los del Peñón puedan seguir disfrutando de esa categoría se escenificará en el exilio obligado de Faro (Portugal) ya que el Victoria Stadium no está homologado para encuentros oficiales.

El seleccionador uruguayo Julio César Ribas está trabajando desde el lunes con el equipo. No hubo acuerdo entre la Federación (GFA por sus iniciales en inglés) y los clubes para cederl antes a los jugadores y eso que reparte 120.000 libras entre las once entidades para esta cesión a las selecciones. Hubo un desacuerdo entre ambas partes por las fechas y no se inicio el trabajo antes en tierras portuguesas.

Hay mucha expectación en la Roca para ver si se atreverá Ribas a apostar por gente joven de salida, aunque todo apunta a un equipo basado en los hombres clave del último lustro de Gibraltar.

En estos días de trabaja en tierras lusas poco se ha desevelado pero todo apunta a que estarán en el once de salida Coleing, Roy Chipolina, Liam Walker, Bernardo Lopesm, Teejay de Barr, Ethan Britto o Didi Peachokv. Del resto no se sabe mucho.

Destaca en esta convocatoria la presencia de gente joven como Michael Ruiz (Lynx FC), Tayler Carrington (juvenil del Algecira CF), Kai Mauro (juvenil de la Real Balompédica Linense) y la gran sorpresa, James Scanlon, un jugador del Manchester United sub-18, considerado como la nueva perla de la Roca.

Este centrocampista ofensivo ya es llamado El Niño Maravilla (The Wonderkid) por la prensa británica. Tiene 17 años y comenzó en las categorías inferiores del Derby County antes de ser fichado por los Red Devils. Scanlon ha impresionado jugando para los equipos sub-18 y sub-21 del United y ahora ha sido llamado por la selección absoluta de Gibraltar.

Ribas ha sido muy claro: “Trabajo y trabajo. No nos queda otra para salvar esta eliminatoria. No hay nunca nada fácil para Gibraltar, pero hay que darlo todo en estos 180 minutos mínimos que tenemos a nuestro alcance”.

Lituania

En la selección de Lituania hay jugadores que actuán fuera del país como Edvinas Gertmon (FC Universitatea Cluj), Emilijus Zubas (Hapoel Tel Aviv), Cyprus Kažukolov (FC Astana), Rokas Lekiatas (Universitae Craiova), Pijus Širvys (NK Maribor) o Gvidas Gineitis (Torino).

La mayor parte de la convocatoria, sin embargo, está formada por futbolistas, hasta seis, que pertenecen al Zalguiris Kaunas.

Lituania no gana en la UEFA Nations League desde que el 14 de octubre superó a Bulgaria por 2-0. Desde entonces perdió dos partidos y empató otro.

Arbitrará Giorgi Kruashvili (Georgia).